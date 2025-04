Vieme, kam bude smerovať prvá zahraničná cesta šéfa parlamentu Rašiho

Richard Raši (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Prvá oficiálna zahraničná cesta predsedu Národnej rady (NR) SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) bude smerovať tradične do Českej republiky. Do Prahy zavíta 7. mája. Raši to avizoval na štvrtkovom stretnutí s veľvyslancom ČR na Slovensku Rudolfom Jindrákom. Informovali z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.