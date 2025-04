Fungovanie transakčnej dane ukazuje dramatický vplyv na podnikateľov, tvrdí Šimečka

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Považujeme za dôležité opätovne vyzvať Andreja Danka, ale aj všetkých v koalícií, ktorí sa teraz tvária, že s tou daňou nesúhlasia, aby konali okamžite. Lebo čas sú peniaze a každý ďalší deň, keď táto daň platí, je nepríjemný a likvidačný pre slovenské firmy,“ zdôraznil Šimečka.

Opozičné hnutie je podľa neho pripravené podporiť aj návrh predsedu koaličnej SNS Andreja Danka na čiastočné zrušenie transakčnej dane. Nemal by s ním však vyčkávať. „Ten jeho návrh na obmedzenie transakčnej dane nie je dokonalý, lebo sa týka iba živnostníkov a menších firiem s obratom do 100-tisíc eur, ale je to krok správnym smerom. My sme pripravení ho podporiť,“ avizoval Šimečka s tým, že by podporili aj zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR k tejto téme, aby sa riešila čo najskôr.

„Poznáme prípady stredne veľkých slovenských firiem, žiadne nadnárodné kolosy, ktoré museli zaplatiť tisíce eur už tento mesiac na tejto dani. To je úväzok jedného človeka, alebo sú to peniaze, o ktoré budú musieť znížiť ľuďom platy,“ upozornil predseda PS. Transakčná daň je podľa neho „slepá“ k situácii, v ktorej sa podnikateľ nachádza a musí ju platiť, aj keď je v problémoch a v strate. Slovensko má pritom už v súčasnosti veľmi vysoké daňovo-odvodové zaťaženie a najvyššiu infláciu v eurozóne.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) pred stredajším rokovaním vlády upozornil, že transakčná daň je dôležitá pre konsolidáciu verejných financií a očakávaný príjem 700 miliónov eur ročne by nebolo ľahké nahradiť.

„O transakčnej dani sa toho veľa naklamalo. Ja budem robiť aj pozitívne kroky voči podnikateľom. Súvisí to s QR kódmi, ktoré budeme zavádzať. Ušetríme viac peňazí podnikateľom na tom, že nebudú platiť poplatky napríklad kartovým spoločnostiam pri platbách kartou, ako zaplatia na transakčnej dani,“ uviedol Kamenický s tým, že problém transakčnej dane sa podľa neho „nafukuje“.