Koľko sú Slováci ochotní platiť za paušál a počuli už o tejto novinke? Pozrite si odpovede

Dáta a volania sú základ

Študenti aj ľudia v strednom veku sa zhodli – najdôležitejšie sú pre nich mobilné dáta. „Keď vypadne Wi-Fi, zapnem si mobilné dáta a nemusím čakať,“ povedala mladá študentka, ktorá zároveň priznala, že telefonovanie zadarmo cez appky je tiež praktické. SMS správy dnes väčšina používateľov využíva už len minimálne.

Za neobedzený paušál platíme často aj 40 eur

Prekvapujúco sa Slováci zhodli pri otázke, koľko mesačne za svoj paušál platia. U študentov to bolo okolo 25 až 30 eur, niektorí z nich si ho však neplatia sami, ale náklady pokrývajú rodičia. V prípade starších respondentov boli ceny vyššie – niektorí uviedli až 40 eur mesačne.

Uprednostnené sú nekonečné balíčky, v ktorých si nemusíme rátať minúty ani megabajty. Vyhovujú predovšetkým ľuďom v produktívnom veku, ktorí často cestujú po Európe, no chcú byť nonstop v kontakte so svojimi blízkymi. „Najdôležitejší je internet a to, že nemusím nič riešiť – proste zdvihnem telefón a viem, že všetko mám v rámci paušálu. Či je to hovor na Slovensku alebo do zahraničia, či správa alebo dáta.“

Anketa o zdieľanom paušále

Mnohí by si vedeli predstaviť zdieľaný paušál

Mobilný operátor 4ka predstavuje novinku, vďaka ktorej si v rámci rodiny alebo medzi priateľmi môžete navzájom zdieľať minúty, SMS aj dáta. Mnohí opýtaní sa priznali, že o paušále Sloboda Nekonečno+ ešte nepočuli. No keď sme im vysvetlili, ako funguje, ich záujem vzrástol.

„Aha, tak to by bolo super. Myslím, že áno, využila by som to,“ reagovala študentka po krátkom vysvetlení. Staršia pani bola ešte priamejšia: „Počula som o tom a bola som že: wow! Ak je to naozaj také, určite ho chcem.“

Ide o moderné riešenie pre rodiny, páry, skupiny priateľov alebo aj jednotlivcov, ktorí používajú viac zariadení. V rámci jednej služby môžete mať až štyri SIM karty, pričom každá má vlastné telefónne číslo. Všetci pritom čerpajú rovnaké výhody – neobmedzené volania, SMS správy aj mobilné dáta. Ak sa rozhodnete platiť za paušál platobnou kartou, ktorú máte uloženú v aplikácii Moja 4ka, tak získate paušál za výhodnú cenu. Či už pre jedného alebo pre dvoch či pre štyroch. Čím viac ľudí paušál využíva, tým menej každý platí.

Ušetria domácnosti aj jednotlivci

Zdieľaná Sloboda Nekonečno+ je ideálna napríklad pre rodičov, ktorí chcú mať pod kontrolou spotrebu svojich detí alebo pre partnerov, ktorí si chcú zjednodušiť financovanie mobilných služieb. Využijú ju ale aj tí, ktorí majú doma viacero zariadení, ako smart hodinky, tablet či pracovný telefón alebo alarm.

Mesačne tak domácnosti môžu ušetriť desiatky eur. Navyše si ho môžete vyskúšať na prvý mesiac za zvýhodnenú cenu pri objednaní cez eshop. Zdieľaný nekonečný paušál je trendom moderného životného štýlu – je jednoduchý, flexibilný a výhodný.

Advertoriál pripravený v spolupráci so Swan.