Zhrozená matka uverejnila VIDEO z Kramárov: Šváby v kúpelni zabíjala sama! Nemocnica vysvetľuje situáciu

Žena sa o svoj príbeh aj s videom podelila na sociálnej sieti v skupine Nekŕmte nás odpadom. „To, že tu je všetko staré a rozbité, mi bolo jasné. Dokonca by som prežila aj to, že deťom servírujú čaj v zaváraninových pohároch. Ale to, že budem každý deň zabíjať na toalete a v kúpeľni šváby, mi už príde dosť silná káva,“ napísala k videu, na ktorom je tento hmyz na sociálnom zariadení dobre vidieť.

Prípad ju prekvapil o to viac, že si myslela, že na detskom infekčnom oddelení musí byť zabezpečená prísna hygiena. „Myslím, že by si to mohli vyskúšať naši politici, keď ich deti skončia tu aj s nimi. Aj pánovi ministrovi zdravotníctva by sa pobyt tu určite páčil,“ odkázala na záver.

Dezinsekcia pred tormi týždňami

Nemocnica tvrdí, že vzniknutá situácia ich samozrejme veľmi mrzí. „Ide o priestory, ktoré nemáme zatiaľ zrekonštruované. Izolovaný výskyt švába v zariadení pre osobnú hygienu sa v starších budovách môže vyskytnúť aj relatívne krátko po cielenej dezinsekcii, ktorú sme v týchto priestoroch realizovali naposledy pred tromi týždňami. Dezinsekcia je tu vykonávaná pravidelne,“ uviedla hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská. Čo sa týka budovy Infekčného pavilónu, v najbližších mesiacoch plánujú komplexne zrekonštruovať celú budovu.

Vyjadrila sa aj ku „kauze“ čaju v zaváraninových pohároch. „Čaj na KIGM oddelenie detí sa podáva v džbánoch. V zaváraninových pohároch sa podáva výluh z repíka určený na vyplachovanie dutiny ústnej pri mononukleóze alebo pri stomatitídach,“ uviedli. Robia to tak preto, aby si pacienti nepomýlili čaj s výluhom.