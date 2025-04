Veľký brat prichádza? Štát bude môcť sledovať vaše príjmy, majetok aj energie! Zber dát môžete odmietnuť

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Prezident Peter Pellegrini podpísal zákon, ktorý umožní Ministerstvu hospodárstva mať na požiadanie prístup k sociálno-ekonomickým údajom obyvateľov, na základe ktorých posúdi potrebu kompenzácií nákladov na energie. Rezort hospodárstva tak bude môcť do budúcnosti žiadať niektoré údaje napríklad z katastra nehnuteľností, finančnej správy, Sociálnej poisťovne alebo z informačných systémov energetických distribučných spoločností. Zároveň sa plánuje vytvoriť rozsiahla databáza, ktorá má ukázať, kto je energeticky ohrozený a potrebuje pomoc.

"Cieľom zberu a analýzy údajov je vytvorenie a napĺňanie logicky štruktúrovanej databázy prevádzkovanej ministerstvom, ktorá sa v ďalšom období transformuje na komplexný informačný systém na vyhodnocovanie ohrozenia jednotlivých domácností energetickou chudobou a miery ich ohrozenia pri vytvorení registra odberných miest so všetkými relevantnými údajmi potrebnými na inštitucionalizovanie systému adresnej energopomoci,“ uviedol rezort hospodárstva.

Zákon ministerstvu stanovuje, o ktoré údaje môže jednotlivé inštitúcie a firmy požiadať. Najviac údajov môže získať z registra fyzických osôb, a to vrátane národnosti posudzovaného. Druhý najvyšší počet údajov môže rezort získať z katastra nehnuteľností.

archívne video

Premiér Fico a ministerka Saková informujú o aktuálnej situácii na trhu s plynom v EÚ a na Slovensku (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Ministerstvo si dalo do zákona aj povinnosť prijať primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu súkromia a osobných údajov. Právna norma ustanovuje, že rezort spracúva a uchováva získané údaje najdlhšie po dobu jedného roka odo dňa ich poskytnutia. Po uplynutí tejto doby ministerstvo údaje bezodkladne zlikviduje.

Zber dát môžete odmietnuť

Slováci budú mať možnosť odmietnuť zber ich údajov za účelom poskytnutia energopomoci od štátu. Parlament totiž schválil pozmeňujúci návrh opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) k zbere údajov pre potreby adresnej energopomoci.

„V Progresívnom Slovensku od začiatku hovoríme, že energetická pomoc má byť adresná. Štát nemá dotovať ceny energií ľuďom, ktorí to nepotrebujú. Žiaľ, vláda doteraz konala inak a premrhala tak miliardy eur,“ upozornil poslanec z PS Ivan Štefunko. Navrhovanú zmenu v prístupe vlády víta, no zároveň rozumie ľuďom, ktorí sa obávajú, že by informácie o ich príjmoch mohli byť zneužité.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

PS preto predstavilo vlastný pozmeňujúci návrh k energopomoci, v rámci ktorého budú mať ľudia možnosť rozhodnúť sa, že svoje údaje MH neposkytnú, ak to rezortu oznámia do konca apríla. Zároveň to podľa nich neznamená, že sa tým vzdávajú nároku na energopomoc.

„Chápeme, že najmä po stále nedoriešenom napadnutí katastra niektorí ľudia nedôverujú tomu, že štát vie ochrániť ich údaje. Je podľa nás správne, aby ľudia dostali možnosť odmietnuť takýto široký zber údajov o nich,“ spresnil Ján Hargaš. V nadväznosti na to vyzval vládu, aby prijala prísnejšie bezpečnostné opatrenia, nech sa neudeje nič podobné ako pri katastri. „Podobné fiasko si už naozaj nemôžeme dovoliť, kyberbezpečnosť musí táto vláda konečne zobrať vážne,“ uzavrel.