Pellegrini otvorene hrozí pred rozpadom koalície: Ak to takto pôjde ďalej, čakajú Slovensko predčasné voľby!

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

SNS v sobotu dopoludnia informovala, že do parlamentu predloží návrh zákona o zrušení transakčnej dane pre vybrané skupiny podnikateľov. Práve transakčná daň v posledných dňoch je mimoriadne kritizovaná a práve pre ňu vznikli v posledných dňoch konflikty v koalícii. Podpredseda parlamentu Andrej Danko ju otvorene kritizuje.

Prezident Peter Pellegrini v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy kritizuje, že v koalícii sú spory, aj práve okolo transakčnej dane. “Niekedy si kladiem otázku, či táto koalícia chce vydržať celé volebné obdobie alebo sa jeden z jej partnerov naozaj chystá na predčasné voľby,” povedal prezident v relácii. Rovnako kritizoval aj to, že sa koalícia nevedela rok zhodnúť na mene nového predsedu parlamentu, ktorý bol po nástupe prezidenta do funkcie hlavy štátu oficiálne neobsadená. Až nedávno parlament do funkcie menoval bývalého ministra investícii Richarda Rašiho.

Archívne VIDEO Vyjadrenie prezidenta Pellegriniho po stretnutí s lídrami opozície

Vyjadrenie prezidenta Pellegriniho po stretnutí s lídrami opozície (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

“Dokonca aj pán premiér povzbudzoval Andreja Danka, aby sa uchádzal o post predsedu parlamentu, povzbudzoval tú krízu v koalícii namiesto toho, aby sa to snažil hneď v zárodku utlmiť. A výsledok dnes žne,” dodal prezident.

Hrozia predčasné voľby

Prezident SR Peter Pellegrini pripúšťa, že by sa mohli konať predčasné parlamentné voľby. Upozornil pri tom na spory v koalícii. Má preto obavy, že ak to takto pôjde ďalej, Slovensko predčasné voľby čakajú. Nie je si však istý, či by v súčasnosti predčasné voľby pomohli vyviesť krajinu z marazmu.

„Nie som si istý, či by nám predčasné voľby dnes pomohli z tohto marazmu a či by sme v tom marazme nepokračovali aj po predčasných voľbách len vo vymenenom garde. Ale samozrejme zatiaľ, kým vládna väčšina drží 79-tku alebo 78-čku v parlamente, nie je možné ani rozmýšľať o predčasných voľbách,“ poznamenal.

Pellegrini zároveň deklaroval, že pri predčasných alebo riadnych voľbách bude rešpektovať rozhodnutie obyvateľov. Bol by preto pripravený rokovať aj s hnutím Slovensko či hnutím Republika. „V prípade, ak bude vznikať koalícia, ktorej jednou časťou bude musieť byť Slovensko a v druhej časti možnože Republika, to nikdy neviete, tak potom to, samozrejme, bude na zodpovednosti toho, kto takúto vládu vytvorí,“ povedal. Zatiaľ sú to pre neho hypotetické otázky.

Problém s kritizovanými zákonmi

Uplynulé týždne sa vo veľkom riešil aj predložený zákon o doživotnej rente pre generálneho prokurátora, ktorý bude vo funkcii aspoň 4 roky. Ten vláda aj parlament schválil, no prezident avizoval, že ho nepodpíše a do parlamentu ho zrejme vráti s pripomienkami. „Mám vážny problém s tým, aby sme generálnemu prokurátorovi priznali rentu len na základe výmyslu nejakého poslanca, že to má byť po 4 rokoch a ani nie po odslúžení celého funkčného obdobia. S tým mám problém a nevidím v tom logiku, pretože generálny prokurátor dostane tak či tak výsluhový dôchodok po 20 rokoch fungovania v prokuratúre. A ak si vláda myslí, že má dostať rentu, tak by ju mal dostať, keď odslúži svoje sedemročné plné obdobie a nie, keď v polovičke odíde,“ vyhlásil.

Reagoval aj na domnienky, že by mal aktuálneho generálneho prokurátora vo funkcii nahradiť Dávid Lindtner alebo Marek Para, obaja boli obvinení v známych kauzách. Podľa Pellegriniho by však funkciu generálneho prokurátora nemal vykonávať nik, kto bol stíhaný, obvinený alebo obžalovaný. Naopak, podľa jeho slov by to mal byť prokurátor, ktorý je na generálnej prokuratúre celý život a prešiel ju "zdola nahor". Pripomenul, že mandát Maroša Žilinku končí v roku 2027 a neavizoval predčasný odchod. Myslí si, že generálny prokurátor by sa mal meniť po skončení funkčného obdobia.

Hlava štátu skritizovala aj zákon o odškodnení pokút za porušenie opatrení počas pandémie ochorenia COVID-19, ktorý sa tento týždeň schválil v parlamente. Bude mať vážny problém ho podpísať. O legislatíve hovoril ako o nebezpečnom precedense. „Neviem, ako sa predkladatelia tohto zákona budú môcť pozrieť do očí pozostalým po obetiach COVID-19,“ podotkol. Nie je podľa neho správne plošne amnestovať každého, kto porušil predpis a možno aj niekoho nakazil. „Ja sa pozriem, ktoré časti môžeme možno považovať za oprávnené, napríklad ak štát porušil ľudské práva, že niekoho nútene zavrel do karantény a ešte mu nútil za to platiť,“ dodal.

Prezident sleduje podľa vlastných slov aj situáciu okolo novely zákona o neziskových organizáciách, o ktorej by mali poslanci NR SR rokovať na budúci týždeň. Poukázal na to, že úprava sa má ešte meniť „vážnym pozmeňujúcim návrhom“. Nechce, aby bol tretí sektor zaťažený prílišnou byrokraciou. Nerozumie však kritike organizácií k návrhu zverejňovania darcov. Mieni, že treba nájsť rozumný kompromis. Mrzí ho však, že kritici legislatívu označujú za ruský zákon. To odmietol.



