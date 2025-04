Úrad vlády sa stotožňuje so závermi správy EDA k financovaniu mimovládnych organizácií

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Úrad vlády (ÚV) SR sa plne stotožňuje so závermi správy Európskeho dvora audítorov (EDA), ktoré podľa neho potvrdzujú správnosť a nevyhnutnosť legislatívnych zmien v podmienkach SR. Poznamenal, že EDA v správe potvrdil, že financovanie mimovládok zo strany Európskej únie nie je dostatočne transparentné. Informoval o tom tlačový a informačný odbor ÚV SR.

„Európsky dvor audítorov zverejnil na svojej stránke správu o financovaní mimovládnych organizácií zo strany Európskej únie, kde konštatuje, že nie je dostatočne transparentné. Je zarážajúce, že sa táto informácia neobjavila v slovenskom mediálnom prostredí v čase, keď sa v Národnej rade SR prerokováva nová právna úprava zameraná na stransparentnenie tretieho sektora,“ uviedol úrad vlády.

Podotkol, že sa so závermi správy EDA plne stotožňuje. „Stransparentnenie mimovládnych organizácií a úprava lobingu, ktorý slúži vybraným mimovládnym organizáciám na presadzovanie cudzích záujmov, je európska cesta a správa Európskeho dvora audítorov to plne potvrdzuje,“ poznamenal ÚV SR.

Audítori v správe skonštatovali, že financovanie mimovládnych organizácií zo strany Európskej únie nie je napriek pokrokom stále dostatočne transparentné. Európska komisia takisto podľa zistení EDA náležite nezverejnila niektoré činnosti zastupovania záujmov financované EÚ, ako je lobizmus. Podľa ich názoru neexistujú ani dostatočné aktívne kontroly na zabezpečenie toho, aby financované mimovládky dodržiavali hodnoty Európskej únie.

Novela zákona o neziskových organizáciách z dielne koaličnej SNS je aktuálne v parlamente. Poslanci by o nej mali rokovať na budúci týždeň. Má priniesť niekoľko zmien, viaceré upravujú pozmeňujúce návrhy. Pre neziskovú organizáciu, nadáciu či združenie s ročným príjmom nad 35 000 eur sa má zaviesť povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti. Obsahom výkazu by mali byť aj informácie o osobách, ktoré prispeli na činnosť organizácie za rok viac ako 5000 eur. Rovnako by sa v ňom mali zverejňovať aj identifikačné údaje orgánov alebo členov orgánu organizácie.

Návrh má zaviesť aj reguláciu lobingu. Výnimku spod definície lobingu by mali mať odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov a športové organizácie. Mimovládne neziskové organizácie, ktoré dostávajú prostriedky od orgánov verejnej správy, by takisto podľa návrhu mali byť povinnými osobami. Predkladatelia zmeny odôvodnili cieľom urobiť transparentnejším fungovanie organizácií.