Neškodný žartík či smrtiaca pasca? Vo vzduchu visela TRAGÉDIA, rozliaty olej šokoval Košičanov, trestné oznámenie!

O bizarnom prípade z východu informovala verejnoprávna STVR. Doteraz sa miestni nevedia zhodnúť na tom, či išlo o náhodu alebo o zámer. Všetko sa to udialo začiatkom apríla v košickej mestskej časti Krásna. "Asi po piatich metroch som cítil, že mi prešmykuje koleso. Myslel som si, že je to aquaplaning, ale bol to olej," reagoval pre televíziu jeden z poškodených menom Nikolas.

Takmer spadol do rieky

Jeho rozhorčenie podporil aj ďalší ešte viac nahnevaný cyklista Kristián. "V jednom momente mi šmyklo obidve kolesá, aj predné aj zadné. Prakticky som celý letel na bok na zábradlie a na zem. Som rád, že som nepreletel do Hornádu," opísal ďalší poškodený Kristián Kopecký.

Ten potom aj kontaktoval mestskú políciu.

Išlo o kuchynský olej

"Príslušníci mestskej polície situáciu okamžite preverili a po zistení, že išlo o našťastie pre človeka a prírodu neškodný jedlý olej respektíve kuchynský olej, ihneď kontaktovali Miestny úrad mestskej časti," uviedol hovorca mesta Košice Dušan Tokarčík. "V tejto chvíli nie je známe, kto mohol byť páchateľom, teda kto rozlial olej na moste," dodal.

"Mestská časť medzi 14.00 h a 15.00 h zabezpečila posypanie oceľovej lávky pilinami. V piatok som volal požiarnikov, ktorí posypali lávku vapexom, čím zabezpečili, aby sa na lávke nešmýkalo," povedal k prípadu starosta mestskej časti Košice – Krásna Peter Tomko.

Materiálne škody, podali už aj trestné oznámenie

"Mal som celkom drahé profesionálne cyklistické oblečenie, ktoré je zničené aj od oleja, aj škrabance tam sú. Takisto cyklistické tretry sú celé od oleja. Samozrejme, ešte z bicykla sa mi odlomilo karbónové sedlo, čo tiež nie je malá škoda," posťažoval sa cyklista Kristián.

"Jeden chalan mi písal, že mu mobil spadol do rieky. Kto to vyrieši? Kto je za toto zodpovedný?" pýtal sa opätovne poškodený Nikolas. Jedného z poškodených celá situácia vytočila až tak, že v utorok 8. apríla ráno podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.