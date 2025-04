Počasie sa s nami poriadne zahráva: Z mrazov rovno do trópov! Meteorológovia predpovedajú prudké oteplenie

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Nočný mráz, opatrenia záhradkárov aby uchránili svoju úrodu, dážď, sneh a nízke teploty nám dávajú poriadne zabrať. Podľa meteorológov nás takéto počasie čaká aj po zvyšok týždňa, no do výhľadu počasia sa už dostali aj dni, keď dôjde k jarnému otepleniu a to až k extrémnym hodnotám.