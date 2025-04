Najnovšie dáta spoločnosti Edenred: V prvom štvrťroku 2025 najviac platili za obedy ľudia v Košickom kraji

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - V prvom štvrťroku 2025 najviac platili za obedy ľudia v Košickom kraji, a to 9,51 eura. Ďalej nasledovali Nitriansky kraj s 9,05 eura, Žilinský s 8,83 eura a Prešovský s 8,66 eura. Nad hranicou ôsmich eur boli aj Banskobystrický a Bratislavský kraj. Naopak, platby za obedy klesli v Trnavskom kraji o vyše 80 centov na 7,96 eura. Na úrovni minulého roka zostal len Trenčiansky kraj s platbami v hodnote 6,73 eura. Vyplýva to z najnovších dát TRC indexu spoločnosti Edenred.

„Slováci platili v prvom štvrťroku 2025 za obedy viac, ako bol priemer za celý rok 2024. K vyšším platbám dochádza napriek tomu, že od 1. januára sa v gastre znížili sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na jedlo. Kým priemerná platba za obed v roku 2024 bola 8,30 eura, za prvé tri mesiace tohto roku je to celoslovensky 8,39 eura,“ uviedla spoločnosť.

Nominálne najviac stúpli priemerné platby v Košickom kraji, celkovo o 35 centov. V Prešovskom kraji to bol nárast o 33 centov a v Žilinskom o 21 centov. „Na zvýšené náklady na obed zareagovala aj legislatíva, a to zvýšením stravného na 8,80 eura. Ani to však v mnohých regiónoch nemusí stačiť na úhradu bežného obedového menu,“ upresnila PR riaditeľka Lívia Bachratá.

Ceny obedov môžu ďalej rásť

V súčasnosti platí v gastre 19-percentná DPH na všetko jedlo a nápoje na osobný odber a rozvoz aj na nealko vypité v podniku. Na jedlo skonzumované v podniku je päťpercentná DPH a 23-percentná sadzba sa vzťahuje na alkohol a účtuje sa aj za prepravu, ak si reštaurácia nerobí rozvoz sama. Do minulého roka platila v tomto sektore znížená desaťpercentná DPH na podávanie jedál a nealkoholických nápojov konzumovaných priamo v podniku. Jedlá a nápoje určené na osobný odber či rozvoz podliehali 20-percentnej sadzbe.

„Úprava výšky dane sa v gastre neprejavila znížením cien, ale aspoň vidíme, že nerastú tak rýchlo ako v predchádzajúcich obdobiach. Otázkou zostáva, čo s cenami urobí transakčná daň. Takéto druhy nákladov sa zvyčajne pretavia do konečnej ceny, takže predpokladáme ďalšie zvyšovanie cien obedov,“ uzavrela Bachratá.