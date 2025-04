Tabaková reaguje na vyhadzov z ministerstva: Huliakovi posiela drsný ODKAZ

Romana Tabaková skončila na ministerstva športu Rudolfa Huliaka (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak rozviazal zmluvy s Romanou Tabakovou. Huliak to zdôvodnil ich nevýhodnosťou pre štát a nízkou efektivitou práce. Tabaková reagovala, že jej nebola daná šanca na osobné stretnutie a podať výpoveď.

Huliak v piatkovom vyjadrení o zrušení spolupráce pripomenul, že pred tým, ako nastúpil sa post ministra, Tabaková uviedla, že podá výpoveď, pretože pre neho pracovať nechce. Doteraz však tak neurobila. "Preto som si dal okamžite preveriť obe zmluvy s Romanou Tabakovou – jednu s Ministerstvom cestovného ruchu a športu, druhú s Národným športovým centrom. A výsledok? Tieto zmluvy sú pre štát extrémne nevýhodné a preto som sa ich rozhodol okamžite ukončiť," informoval v piatok popoludní Huliak, ktorý podľa jeho slov nebude tolerovať žiadne "kamarátske kšefty za štátne peniaze" a týmto dňom s Tabakovou rozväzuje akékoľvek dohody, ktoré s ministerstvom a Národným športovým centrom mala.

Podľa neho Tabaková odpracovala pre ministerstvo iba 40 hodín za mesiac za 1600 eur. Huliak ukázal príspevky z Tabakovej Instagramu, ktorými mala rezort propagovať. Považuje ich za neuspokojivé. "Na takéto trápne statusíky, ktoré urobí aj moja 5-ročná Oxanka, si vieme najať aj za menšie peniaze kohokoľvek," vyhlásil Huliak. Vo videu zároveň oznámil, že zmluvu Tabakovej s Národným športovým centrom ukončuje, pretože podľa jeho slov "nerobila vôbec nič" za 1200 eur.

Reakcia Tabakovej k vyhadzovu

Tabaková zareagovala na vyhadzov až na druhý deň. Huliakovi poslala odkaz cez denník Nový čas. Podľa jej slov jej ublížil a to nie prvý krát. "Vážený pán minister Huliak, odpúšťam vám. Dúfam, že ste hrdý na to, že ste vyhodili slobodnú matku. Nedali ste mi šancu sa stretnúť a podať výpoveď. V deň vášho vymenovania sme spolu volali a dohodli sme sa, že sa stretneme a podpíšete mi výpoveď. Povedali ste mi, že ma máte rád a ospravedlnili sme sa navzájom. Zhodli sme sa, že najväčšou hrozbou pre Slovensko sú progresívci. Nie naše hádky, ktoré nikoho nezaujímajú. Mesiac ste ma naťahovali a ešte aj obvinili, že som zavolala novinárov na vaše zamestnankyne," uviedla s tým, že opakovane žiadala o stretnutie, no bezvýsledne

"Ja už nemusím nikomu nič dokazovať. Moja najväčšia výhra na svete je môj syn a to, že som inšpirovala ďalšie ženy sa rozhodnúť pre život ich dieťaťa. Som inteligentná, krásna a úspešná dáma s vyštudovanými medzinárodnými školami a svetovými výsledkami v športe," dodáva s tým, že jej prácu ocenilo množstvo športovcov, matiek a ľudí.

Podujatie Športovec roka 2024. Na snímke Romana Tabáková (Zdroj: Ján Zemiar)

"Päť rokov pracujem pre lepšie podmienky na Zemníku, pre najúspešnejší olympijský šport – kanoistiku. Mala som pripomienky k zákonu o športe. Pomohla som mladým športovcom cez Národné športové centrum (NŠC). Mám jeden z najsledovanejších politických profilov na Slovensku a aj moje „príbehy” a príspevky propagujú šport a zdravý životný štýl. Veľmi sa teším a odľahlo mi, že nebudem ďalej pokračovať na vašom ministerstve," pokračuje s tým, že Huliak sklamal tisícky ľudí, neváži si ich a bezdôvodne na ňu zaútočil.

"Neľutujem, že som vám pomohla zriadiť TikTok. Pomohla som vám s čím sa dalo, keď bolo treba. Čakáte, že ja budem teraz na vás nadávať a vyčítať vám, že spolupracujete s ľuďmi, ktorých vypátrali novinári. Ľudia dávno zistili, čo ste zač a ako bolo pre vás dôležité dostať hocijakú funkciu, hlavne Tipos. Zlo sa vždy vracia rýchlosťou svetla a vás to už nemíňa a ani neminie. Verejne neprijímam vaše urážky. Stojím si za svojou obetavou, skvelou prácou a som rada, že ste sa podpísali pod môj zákon o zvýšení príspevku na pohreby, ktorý bol jednoznačne schválený. Z hĺbky mojej duše prajem vaše dcére Oxanke, aby sa k nej žiaden muž v živote nezachoval tak, ako ste sa vy zachovali ku mne. Nakoľko ministerstvo športu spadá pod Smer, s pokorou sa obrátim na pána premiéra Roberta Fica, aby si ma vypočul. Ďakujem za enormnú podporu ľudí a už chápem, prečo ženy nechcú ísť do politiky...," konštatovala na záver Tabaková.