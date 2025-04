Problematické zubné benefity: Preplatenie dentálnej hygieny nie je možné všade! TOTO je dôvod, poisťovne vysvetľujú

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Poznáte to. Idete k zubárovi, ten Vám povie, že treba ísť na dentálnu hygienu, no ambulancia, kam chodíte na preventívne prehliadky, nemá v blízkom čase termín. Objednáte sa preto do ambulancie dentálneho hygienika, kde si chcete uplatniť aj zubný benefit. No narazíte na problém - takáto možnosť nie je možná. Poisťovne totiž po novom budú preplácať tzv. zubné benefity, ktoré sa vracajú do platnosti, len tým ambulanciám, ktoré prevádzkuje zubár. V prípade, ak je vedená dentálnym hygienikom, takáto možnosť zaniká.

Podľa zdravotných poisťovní za to môže najmä zmena v podmienkach poskytovania zubných benefitov, ktorá platí od začiatku tohto roka. "Podmienky pre poskytovanie finančných benefitov sa pre poisťovne od 1. januára zmenili. Legislatíva nám dovoľuje minúť na preplatenie benefitov len 0,5% z poistného. Vzhľadom na tieto obmedzené zdroje sme všetky zdravotné poisťovne museli zubný benefit modifikovať. Jednou z úprav je aj to, že benefit môžu poistenci čerpať len v zmluvných zubných ambulanciách, kde je zároveň po dentálnej hygiene zabezpečená aj následná starostlivosť," vysvetlila hovorkyňa poisťovne Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

K jej vyjadreniu sa pridáva aj Danka Capáková zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne. "V súčasnosti je poskytovanie benefitov na dentálnu hygienu, a to v rámci verejného zdravotného poistenia, podmienené platnými legislatívnymi rámcami a zmluvnými vzťahmi medzi zdravotnými poisťovňami a zazmluvnenými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Tieto pravidlá sú stanovené tak, aby sa zabezpečila systematická a rovnomerná dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov, ako aj regulácia nákladov v systéme verejného zdravotného poistenia," uviedla pre Topky.sk. Ako dodala, zazmluvnené ambulancie sú povinné dodržiavať stanovené kritéria určené pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. To, prečo sú podmienky pre uplatnenie zubných benefitov určené tak, ako sú, vysvetľuje hovorkyňa štátnej poisťovne zabezpečením transparentnosti, kontroly kvality a rovnakého prístupu pre všetkých poistencov.

"Chápeme, že v praxi môže nastať situácia, keď pacienti nemajú dostatočnú dostupnosť na ošetrenie v zazmluvnených ambulanciách, a to najmä z dôvodu kapacitných obmedzení. S ohľadom na súčasný stav a platnú legislatívu, však nie je možné v súčasnosti poskytovať benefity na dentálnu hygienu aj v nezazmluvnených ambulanciách," uzavrela.

Vyjadrenia do tretice uzatvára hovorca súkromnej poisťovne Dôvera Matej Štepiansky. "Našim cieľom poskytovať zmysluplné benefity, ktoré budú podporovať prevenciu a pomôžu našim poistencov k lepšiemu zdraviu. Tento rok hospodárime s výrazne obmedzeným rozpočtom na takzvané finančné benefity, a preto výhodu Zdravé zuby je možné využívať len v rámci zmluvných zubných lekárov," uviedol.

Dentálne hygieničky sa búria

S týmto krokom však má problém Asociácia dentálnych hygieničiek, ktorá sa voči rozhodnutiu poisťovní rázne ohradila. Podľa ich slov totiž zubári, ktorí nemajú adekvátne vzdelanie v odbore dentálnej hygieny, hazardujú so zdravým pacientov. Podľa nich totiž dentálnu hygienu mimo ambulancie dentálneho hygienika často vykonávajú osoby bez adekvátneho vzdelania a kompetencií. Ide o tzv. preventistky.

"Ak dentálnu hygienu vykonáva osoba bez príslušnej kvalifikácie, môžu vzniknúť vážne zdravotné komplikácie:

• Mechanické poškodenie zubov a ďasien – Nesprávne používanie ultrazvukového alebo ručného nástroja môže viesť k trvalému poškodeniu tvrdých zubných tkanív a mäkkých tkanív ústnej dutiny.

• Zvýšené riziko zápalových ochorení – Nedostatočne alebo nesprávne odstránený zubný kameň môže viesť k vzniku gingivitídy a parodontitídy.

• Prenos infekcií – Neodborná manipulácia s nástrojmi a nedodržiavanie sterilizačných protokolov môžu zvýšiť riziko infekčných ochorení.

• Nesprávna edukácia pacientov – Osoby bez odborného vzdelania môžu pacientom poskytovať nesprávne informácie o ústnej hygiene, čím sa znižuje efektivita preventívnych opatrení," informuje asociácia.

Asociácia preto navrhuje a podporuje legislatívne zmeny. Tie by mali jasne definovať kompetencie jednotlivých zdravotníckych profesií a eliminovať priestor na neodborné zásahy do preventívnej starostlivosti. "Rovnako iniciujeme diskusiu so zdravotnými poisťovňami o tom, aby zubné benefity boli uplatniteľné len na výkony vykonávané kvalifikovanými dentálnymi hygienikmi. Prostredníctvom kampaní a odborných seminárov informujeme verejnosť, zdravotnícke inštitúcie a poisťovne o dôležitosti kvalifikovanej dentálnej hygieny. Apelujeme na zodpovedné orgány, aby kontrolovali pracoviská a zabezpečili dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti poskytovania dentálnej hygieny," dodali.

Čo na to ministerstvo?

K celej veci sa vyjadrilo aj ministerstvo zdravotníctva pod vedením Kamila Šaška. Ako uviedli z tlačového odboru, rezort si plne uvedomuje význam poskytovania dentálnej hygieny ako súčasti zdravotnej starostlivosti a dôležitosť, aby tieto služby vykonávali kvalifikovaní odborníci. Má to však veľké ale.

Ako vzápätí dodali, dentálnu hygienu môžu podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vykonávať len tie osoby, ktoré splnili zákonom stanovené podmienky. "Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach definuje rozsah činností, ktoré môžu vykonávať dentálni hygienici. Taktiež nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností presne stanovuje, aké vzdelanie a odborná príprava sú potrebné na výkon jednotlivých zdravotníckych povolaní, vrátane dentálneho hygienika. Výkon dentálnej hygieny osobami, ktoré nespĺňajú požiadavky na odbornú spôsobilosť je porušením zákona č. 578/2004 Z. z. a môže byť sankcionované pokutou zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo príslušného VÚC," upozornili z tlačového odboru ministerstva s tým, že v závažných prípadoch, ak dôjde k poškodeniu zdravia pacienta, môže byť takéto konanie kvalifikované ako trestný čin v zmysle § 163 Trestného zákona.

V prípade, ak dentálnu hygienu vykoná osoba bez adekvátneho vzdelania, prípadne nezazmluvnený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, nebude môcť byť pacientovi takýto úkon preplatený vrámci benefitov. "Podmienky poskytovania benefitov sa môžu líšiť podľa konkrétnej zdravotnej poisťovne, preto sa odporúča informovať sa priamo vo svojej zdravotnej poisťovni, alebo u konkrétneho poskytovateľa služieb. Materiálno- technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení definuje Výnos MZ SR č. 44/2008, v súčasnosti prebieha jeho aktualizácia. Momentálne je po medzirezortnom pripomienkovom konaní a vyhodnocujú sa pripomienky," uzavreli z ministerstva.