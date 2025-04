Nenakazené zvieratá z Plaveckého Štvrtku budú pochované na území Vojenského obvodu na Záhorí

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Lokalita Nivky na území Vojenského obvodu na Záhorí bola vybraná ako ďalšia lokalita na pochovávanie usmrtených zvierat z chovu v Plaveckom Štvrtku, kde bol zistený výskyt slintačky a krívačky. Po štvrtkovom stretnutí so starostami obcí v okolí daného miesta to potvrdil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).

„Do tejto lokality sa budú odvážať len tie zvieratá z chovu, ktoré nejavili príznaky ochorenia, tie, ktoré boli choré, budú prevezené po usmrtení do kafilérie v Žiline,“ upozornil Takáč. Zdôraznil zároveň, že lokalita vo vojenských lesoch medzi obcami Studienka a Veľké Leváre bola vybraná až potom, čo bolo príslušnými úradmi overené a potvrdené, že pochovaním usmrtených zvierat nehrozí žiadne ohrozenie zdravia ani prírody a prostredníctvom nepriepustnosti podložia nehrozí infikovanie podzemnej vody. „To potvrdenie som dostal v stredu (2. 4.) večer, vo štvrtok predpoludním som sa zišiel so starostami obcí v okolí,“ skonštatoval minister. S odvozom kadáverov, ktoré majú byť pochované v jamách vo vojenských lesoch, sa začalo vo štvrtok.

Predstavitelia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) informovali, že technológia a pracovníci, ktorí zabezpečovali dezinfekciu a dekontamináciu prvých zasiahnutých fariem na južnom Slovensku sa presunuli do Plaveckého Štvrtka. „Ak to dobre pôjde, v utorok by sme mohli tú farmu dekontaminovať tak, ako sme dekontaminovali farmy na južnom Slovensku,“ dodali. Priznali, že vzhľadom na všetky okolnosti situácie a vypätie, ktorému sú vystavení pracovníci farmy i tí, ktorí pomáhajú s usmrtením dobytka, je na mieste potrebná aj pomoc psychológov.

Obce žiadajú viac informácií o pochovávaní uhynutých zvierat

O lokalite Nivky, vzdialenej cca šesť kilometrov vzdušnou čiarou od Veľkých Levár, ako o mieste, kde majú byť pochovávané kadávery uhynutých zvierat, sa začalo hovoriť v stredu. Obce vydali vyhlásenie, v ktorom deklarovali pochopenie pre mimoriadnu situáciu a potrebu prijímať opatrenia, no upozornili na nedostatočnú informovanosť samospráv. Ochorenie slintačky a krívačky na farme v Plaveckom Štvrtku identifikovali v nedeľu (30. 3.), bolo to piate ohnisko nákazy na Slovensku. Na farme bolo vyše 3500 kusov dobytka.