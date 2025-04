Alarmujúci PRIESKUM! Neuveriteľné, ako často vyhadzujeme jedlo do koša: TOTO sú hlavné dôvody

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Až 37 % Slovákov vyhadzuje jedlo, ktoré nestihnú skonzumovať, aspoň raz týždenne, pričom viac ako 6 z 10 respondentov uvádza, že potraviny vyhadzuje aspoň raz do mesiaca. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre spoločnosť Munch realizovala agentúra IPSOS.

Podľa zistení prieskumu je hlavným dôvodom vyhadzovania potravín pre takmer 40 % respondentov uplynutý dátum spotreby. Okrem toho, viac ako 51 % Slovákov potraviny vyhadzuje preto, že sa im pokazia. Tieto údaje, kde 37 % ľudí vyhadzuje jedlo aspoň raz týždenne a 63,8 % to robí minimálne raz do mesiaca, poukazujú na systematický problém v nákupnom a spotrebiteľskom správaní.

(Zdroj: Munch, Ipsos)

"Tieto výsledky poukazujú nielen na obrovský objem plytvania potravinami, ale aj na neefektívne a neekonomické nakupovanie, ktoré má tiež negatívny vplyv na životné prostredie. Je nevyhnutné, aby si spotrebitelia uvedomili hodnotu potravín a prispôsobili tomu svoje nákupné návyky," reaguje Adriana Samek, Country Sales Lead spoločnosti Munch.

Jedlo vyhadzuje aj kvôli nadmernému nákupu

Výsledky prieskumu poukazujú aj na ďalšie alarmujúce aspekty – až 26,3 % respondentov priznáva, že potraviny vyhadzuje z dôvodu nadmerného nákupu, ktorého následkom je, že ich jednoducho nestihnú spotrebovať. Viac ako 15 % spotrebiteľov vyhodí jedlo jednoducho len preto, že im nechutí.

"Tieto čísla podčiarkujú, že problém plytvania potravinami siaha aj do samotného finančného rozpočtu domácností, keďže takmer 22 % domácností minie mesačne sumu do 200 eur na potravinové nákupy a celkovú sumu do 400 eur dosiahne 69,3 % respondentov. Okrem toho, 67,8 % Slovákov zbytočne míňa na jedlo sumu až do 20 eur mesačne, čo len umocňuje ekonomické aj environmentálne straty," dopĺňa Samek.

(Zdroj: Getty Images)

Spoločnosť Munch v tejto súvislosti informuje, že existuje inovatívna aplikácia Munch, ktorá pomáha redistribuovať nadbytočné jedlo a potraviny pred uplynutím dátumu spotreby. Týmto spôsobom sa nielen znižuje ekonomické straty domácností, ale zároveň prispieva k znižovaniu zaťaženia životného prostredia.

"Verím, že zmena spotrebiteľského správania, podporená napríklad aj dostupnými technologickými riešeniami, môže viesť k zlepšeniu situácie, pokiaľ ide o plytvanie potravinami. Naša platforma premieňa prebytočné zásoby na prístupnú a hodnotnú príležitosť, vďaka čomu prispievame k udržateľnejšiemu životnému štýlu. S Munch majú spotrebitelia možnosť efektívne hospodáriť so svojimi zdrojmi a zároveň šetriť peniaze. Širokej verejnosti ponúkame prostredníctvom našich platforiem k tejto téme množstvo praktických tipov," dodáva na záver Samek.