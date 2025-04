Neuveriteľné praktiky v štátnej budove: Šéf lesov otvoril dvere Vesmírnym bratom, ich posolstvá dvíhajú obočie

Ilustračné foto (Zdroj: google.com, gettyimages.com)

KOŠICE - Okultné rituály, magnetické sily a fluidné duchovné svetlo. To je len zlomok z učenia skupiny takzvaných Vesmírnych bratov, ktorí vyznávajú skutočne kontroverzné "fakty". V demokracii má priestor na "svoj názor" takmer ktokoľvek, no iné je, keď tieto učenia zdieľa iným, a to ešte v štátnej budove. Presne toto sa malo odohrať na východe republiky v Košiciach.