Poslanci pokračovali v schôdzi: Novela zákona o službách zamestnanosti má sprísniť poskytovanie dávok

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Nezamestnaní by mohli prísť o dávky v hmotnej núdzi, pokiaľ odmietnu ponuku primeranej práce. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o službách zamestnanosti, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v stredu do druhého čítania.