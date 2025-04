Poslanci Národnej rady zasadli v utorok do lavíc: Rokovali o týchto návrhoch

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Vládny návrh novely zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve prerokuje Národná rada (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v utorok poslanci. Samosprávy by mali vďaka právnej úprave dostať v máji preddavok z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) v celkovej výške 150 miliónov eur.

Z tejto sumy majú dostať 100 miliónov eur mestá a obce a 50 miliónov eur vyššie územné celky (VÚC). „Finančné riaditeľstvo SR následne vysporiada tieto preddavky s obcami a vyšším územnými celkami priebežne v ďalších mesiacoch do konca roka 2025,“ priblížilo v predkladacej správe Ministerstvo financií (MF) SR, ktoré takto plní dohodu prijatú na marcových rokovaniach so zástupcami združení samospráv.

Prevod podielu na výnose DPFO samosprávam je aj tento rok v máji nižší z dôvodu vratiek, ktoré si uplatňujú daňovníci v termíne zúčtovania dane a ktoré im finančná správa poukazuje v apríli. Dôvodom je legislatívna zmena z roku 2022, ktorá výrazne zvýšila daňový bonus na dieťa a mala tak negatívny vplyv na výšku výnosu DPFO. „Táto situácia môže spôsobiť problémy s hotovosťou samospráv v mesiaci máj a môže narušiť plynulosť ich peňažných tokov,“ zhodnotilo ministerstvo.

Prístup k údajom obyvateľov na posúdenie energopomoci prerokuje zrýchlene

Vládny návrh zákona o poskytovaní údajov na účel adresnej energopomoci prerokuje Národná rada (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v utorok poslanci. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR by malo mať na požiadanie prístup k sociálno-ekonomickým údajom obyvateľov, na základe ktorých posúdi potrebu kompenzácií nákladov na energie. Bude môcť žiadať niektoré údaje napríklad z katastra nehnuteľností, finančnej správy, Sociálnej poisťovne alebo z informačných systémov energetických distribučných spoločností.

„Cieľom zberu a analýzy údajov je vytvorenie a napĺňanie logicky štruktúrovanej databázy prevádzkovanej ministerstvom, ktorá sa v ďalšom období transformuje na komplexný informačný systém na vyhodnocovanie ohrozenia jednotlivých domácností energetickou chudobou a miery ich ohrozenia pri vytvorení registra odberných miest so všetkými relevantnými údajmi potrebnými na inštitucionalizovanie systému adresnej energopomoci,“ uviedol rezort hospodárstva.

Zákon ministerstvu stanovuje, o ktoré údaje môže jednotlivé inštitúcie a firmy požiadať. Najviac údajov môže podľa návrhu získať z registra fyzických osôb, a to vrátane národnosti posudzovaného. Druhý najvyšší počet údajov môže rezort získať z katastra nehnuteľností.

Ministerstvo si dalo do zákona aj povinnosť prijať primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu súkromia a osobných údajov. Zákon ustanovuje, že rezort spracúva a uchováva získané údaje poskytnuté najdlhšie po dobu jedného roka odo dňa ich poskytnutia. Po uplynutí tejto doby ministerstvo údaje bezodkladne zlikviduje.

Nový príspevok na úhradu nákladov spojených s bývaním sa nezavedie

Nový príspevok na úhradu nákladov spojených s bývaním sa nezavedie. Príspevok mal byť určený na pomoc domácnostiam, ktoré sú vystavené energetickej chudobe. Návrh zákona o príspevku na úhradu nákladov na bývanie poslancov opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania.

Predkladatelia upozornili, že na príspevok na bývanie nemajú v súčasnosti nárok všetky ohrozené skupiny obyvateľov Slovenska, keďže sa viaže na stav hmotnej núdze a situáciu, keď príjem osoby nedosahuje sumu životného minima. Táto suma predstavuje aktuálne v prípade dospelej osoby žijúcej samostatne 273,99 eura mesačne, pre dospelú osobu s jedným dieťaťom je to 399,10 eura.

„Cieľom návrhu je kompenzovať zdokladované náklady na bývanie, ktoré prevyšujú 30 % z príjmu domácnosti, pričom náklady nad hranicou tzv. normatívnych nákladov nie sú kompenzované. Táto hranica zabezpečuje cielenie príspevku na domácnosti s nižšími príjmami,“ uviedli opoziční poslanci v dôvodovej správe.

Poslanci schválili nový zákon o bezpečnosti výrobkov

Bezpečnosť všetkých druhov výrobkov, či už predávaných online alebo v kamennom obchode, a úroveň ochrany spotrebiteľov by sa mala zlepšiť. Vyplýva to z nového zákona o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili. Zákon nadväzuje na usmernenia zo strany Európskej únie (EÚ).

„Nebezpečné výrobky môžu mať pre spotrebiteľov a občanov veľmi negatívne dôsledky. Všetci spotrebitelia vrátane tých najzraniteľnejších, ako sú deti, staršie osoby alebo osoby so zdravotným postihnutím, majú právo na bezpečné výrobky, preto je nevyhnutné, aby spotrebitelia mali k dispozícii dostatočné prostriedky na presadzovanie uvedeného práva a aby členské štáty EÚ mali k dispozícii primerané nástroje a opatrenia na presadzovanie predmetného nariadenia,“ priblížilo Ministerstvo hospodárstva SR ako predkladateľ návrhu.

Aj napriek tomu, že príslušné európske nariadenie by malo byť priamo účinné, zákon obsahuje ustanovenia, ktoré sú nevyhnutné k harmonizácii slovenského právneho poriadku s týmto nariadením. Upravuje tak niektoré práva a povinnosti hospodárskych subjektov, pôsobnosť orgánov verejnej správy, dohľad nad dodržiavaním povinností, sankcie za porušenie povinností a vnútroštátnu spoluprácu pri výmene informácií o nebezpečných výrobkoch s Európskou komisiou a ostatnými členskými štátmi EÚ.

Nariadenie sa okrem iného zameriava na zvýšenie bezpečnosti výrobkov online, zlepšuje kontrolu výrobkov na európskom trhu, zavádza rýchlejší proces stiahnutia nebezpečných výrobkov z trhu a prispôsobuje ich bezpečnosť novým technológiám. Zákon bude účinný od 1. mája tohto roka.

Poslanci odmietli odpustenie školného pri predĺžení štúdia na VŠ o rok

Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorkovom hlasovaní nepodporili návrh opozičného PS, aby študenti vysokých škôl (VŠ) dostali možnosť predĺžiť si štúdium v rámci bakalárskeho študijného programu o jeden rok bez nutnosti platenia školného. Presadiť to chceli cez novelu zákona o vysokých školách.

Opoziční poslanci argumentovali, že pre mnohých študentov a ich rodiny sú roky vysokoškolského štúdia finančne náročné obdobie. Novela by podľa PS prispela k odstraňovaniu finančných bariér, a tým by posilnila rovnosť šancí pre všetkých študentov. Pripomenuli tiež, že zákon už umožňuje bezplatný rok štúdia navyše pri medzinárodnej mobilite či poberaní sociálneho štipendia. Po novom tiež musí rektor odpustiť školné, ak sa štúdium predlžuje z dôvodu tehotenstva či rodičovstva a starostlivosti o malé dieťa.

Podmienkou na odpustenie školného malo byť pokračovanie v začatom študijnom programe, teda pri štandardnej trojročnej dĺžke bakalárskeho štúdia štvrtý bezplatný rok by musel byť totožný so štúdiom počas tretieho roka štúdia.

Poplatky za patenty a ochranné známky by sa mali zvýšiť

Právna ochrana registrovaných technických riešení, dizajnov či patentov by sa mala predražiť. Vyplýva to z vládneho návrhu novely patentového zákona, ktorý v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Novela upravuje aj zavedenie právnej úpravy náhrady trov konania, ktoré vznikajú účastníkom sporových konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR.

Zmeny sadzobníka správnych poplatkov v časti priemyselné práva sú navrhnuté na princípoch zohľadnenia inflácie od poslednej zmeny správnych poplatkov a zaokrúhľovanie sadzieb na desiatky eur. „Súčasne bolo však potrebné zobrať do úvahy konkurencieschopnosť národných systémov ochranných známok a dizajnov voči systémom ochrannej známky EÚ a dizajnu EÚ, preto poplatky za podanie prihlášky ochrannej známky, za obnovu zápisu ochrannej známky, za podanie prihlášky dizajnu a za predĺženie platnosti dizajnu sú upravované minimálne,“ uviedol ÚPV v dôvodovej správe k materiálu.

Naopak, vo vzťahu k niektorým správnym poplatkom novela prináša zvýšenie sadzby nad mieru inflačného koeficientu (32,84 %). Dôvodom je podľa úradu neprimerane nízko nastavená sadzba príslušného správneho poplatku, ktorý nezohľadňuje prácnosť súvisiacu s daným úkonom, alebo je výrazne nižší ako v prípade porovnateľných úradov priemyselného vlastníctva pri zohľadnení osobitostí trhového prostredia.

Sumy udržiavacích poplatkov ustanovené v sadzobníku udržiavacích poplatkov neboli od 1. februára 2009 upravované vôbec. Navrhované zvýšenie udržiavacích poplatkov za patent o 20 % zohľadňuje podľa ÚPV osobitosti a trendy v prostredí patentovej ochrany v európskom meradle.

V prípade udržiavacích poplatkov za dodatkové ochranné osvedčenie sa navrhuje výraznejšie zvýšenie sadzieb poplatkov, keďže inštitút dodatkového ochranného osvedčenia je využívaný primárne farmaceutickými spoločnosťami a je možné predpokladať, že výraznejšie zvýšenie udržiavacieho poplatku za platnosť dodatkového ochranného osvedčenia nespôsobí zmenu správania majiteľov dodatkového ochranného osvedčenia.

Okrem poplatkov novela upravuje napríklad aj náhradu trov sporových konaní vedených pred Úradom priemyselného vlastníctva SR. Trovy, ktoré vznikajú účastníkom sporových konaní, v súčasnosti znášajú samotní účastníci, a to bez ohľadu na pomer ich úspechu v rámci daného sporového konania.