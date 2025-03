Brutálny útok v obchode: Dvaja muži napadli SBS-károv v Medzilaborciach

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)

MEDZILABORCE - Polícia vyšetruje trestný čin výtržníctva v Medzilaborciach, ku ktorému došlo v jednom z obchodných domov. V sobotu (29. 3.) dvaja muži fyzicky napadli a udierali do tváre dvoch pracovníkov SBS. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, jeden zo zákazníkov sa snažil napadnutým pracovníkom SBS pomôcť, no aj on bol útočníkmi fyzicky napadnutý.