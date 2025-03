Konflikt okolo Múzea Betliar naberá na obrátkach: Prehovorila časť zamestnancov: Tvrdá kritika Predajňovej

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

„Ostro odmietame závažné obvinenia, že naše múzeum bolo ´unesené´, že sme v ňom pôsobili ako mafia, zlodeji, korupčníci alebo úžerníci. Tieto krivé obvinenia boli prezentované bez akýchkoľvek dôkazov a ich cieľom bolo len pošpinenie dobrého mena bývalých riaditeľov pána Júliusa Barcziho a pani Tímey Mátéovej, ktorí vzniesli oprávnenú kritiku konania ako Antona Bittnera tak aj jeho nominantky Andrey Predajňovej,“ uviedli zamestnanci, ktorí sa pod pod toto svoje vyhlásenie otvorene podpísali. "Je nám ľúto, že náš zriaďovateľ a nová riaditeľka týmto zákerným a nedôstojným spôsobom napadli našu prácu, na ktorú sme hrdí a vážime si ju. Ďalej nás ľudsky hlboko poburuje a udivuje, ako pani Predajňová, ktorá o sebe verejne tvrdí, že je veriacou kresťankou, dokáže klamať a neodpovedať na jasnú otázku, či sa fyzicky dotýkala niektorých našich kolegov,“ dodali.

"Jej výsmešné a arogantné odpovede nás hnevajú aj preto, lebo v minulosti pôsobila ako učiteľka. Oprávnene v nás vyvstávajú otázky o jej kompetencii zvládať takúto prácu, keď sa nedokáže postaviť čelom problémom, ktoré svojím povýšeneckým správaním spôsobila. Zľahčovanie, zavádzanie či vyhrážanie sa trestnými oznámeniami sú ďalším dôkazom arogancie. Ak by sťažnosti neboli založené na pravdivých skutočnostiach, nemali by sme ambíciu dožadovať sa ich preverenia Inšpektorátom práce, generálnym riaditeľom SNM či MK SR. Za svojimi tvrdeniami si naďalej stojíme!,“ odkázali. Podľa ich slov by sa šikana nemala nikde tolerovať ani zľahčovať, o to viac v štátnych kultúrnych inštitúciách

Kritizujú tiež organizačné zmeny v múzeu. „Zastupujúca riaditeľka A. Predajňová, ktorá manažuje inštitúciu spravujúcu okrem betliarskeho kaštieľa aj hrad Krásnu Hôrku a Mauzóleum Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí, označuje dlhoročných zamestnancov za nadbytočných. Ďalšie odchody z múzea sú vynútené z dôvodu šikany pracovníkov a rozhodnutí pani Predajňovej (rušenie kľúčových pracovných pozícií, prijímanie v múzejnom prostredí nezorientovaných ľudí, ukončenie strategických spoluprác, neriešenie problémov obnovy Krásnej Hôrky atď.), ktoré sú nezlučiteľné s fungovaním SNM v zmysle platnej slovenskej legislatívy a zriaďovacej listiny inštitúcie,“ tvrdia.

Vyjadrili tiež podozrenie, že list napísaný na podporu Andrey Predajňovej je jej vlastný a to len ako obhajoba seba samej. "Tento list sa objavil len pár hodín pred tlačovou konferenciou, nie je podpísaný žiadnou konkrétnou osobou a o jeho existencii nevie nikto z opýtaných kolegov. Máme aj za to, že tento list mohol byť napísaný za pomoci personalistky, prípadne s podporou novoprijatých zamestnankýň – osobných priateliek A. Predajňovej, ktoré nahradili prepustených kolegov z organizačných zmien, keďže od chvíle ich nástupu do pracovného pomeru, ich A. Predajňová zámerne izoluje od ostatných, pre ňu nepohodlných, zamestnancov a to často v kancelárii pani personalistky, kde sa nachádzajú citlivé osobné informácie o zamestnancoch inštitúcie, z čoho vyvstávajú obavy z porušovaniu GDPR a sprostredkovanie citlivých osobných údajov tretím osobám,“ uviedli.

Pod dokument sa podpísali: Zamestnanci SNM - Múzeum Betliar Mgr. Tímea Mátéová, riaditeľka na materskej dovolenke Mgr. Adriána Kissová, predsedníčka ZV Sloves pri SNM - Múzeu Betliar, dokumentátorka Mgr. Adela Pucsoková, asistentka riaditeľky, prepustená, miesto zrušené od 1.4.2025 Ing. Erika Šmelková, do 11.03.2025 vedúca Oddelenia prevádzky a technickej činnosti, prepustená, Mgr. Matúš Molnár, vedúci Oddelenia výskumu a starostlivosti o zbierkový fond, prepustený, miesto zrušené od 1.4.2025 PhDr. Katarína Bányászová, archivárka a kurátorka Anna Lachová, reštaurátorka, miesto zrušené od 1.4.2025 Mgr. Tímea Pelionisová, vedúca oddelenia Marketingu, PR a múzejnej pedagogiky Mgr. art Sandra Petríková, kultúrno-propagačná manažérka, prepustená, miesto zrušené od 1.4.2025 Vladimír Eliáš, grafik a fotograf, prepustený, miesto zrušené od 1.4.2025 Zuzana Rusnáková, lektorka v Mauzóleu Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí.

Problematická situácia v Múzeu Beliar sa začala vlani v novembri po vymenovaní Andrey Predajňovej za zastupujúcu riaditeľku inštitúcie. Časť zamestnancov odsúdila postup realizovaných zmien, neskôr v otvorenom liste kritizovala aj situáciu v múzeu a komunikáciu zo strany nového vedenia. V druhej polovici februára odoslali aj oficiálnu sťažnosť vedeniu SNM a inšpektorátu práce, v ktorej hovoria o diskriminácii, šikanovaní a ponižovaní zamestnancov zo strany poverenej riaditeľky. SNM sťažnosť prešetruje, Inšpektorát práce Košice na jej základe v Múzeu Betliar začal inšpekciu práce.