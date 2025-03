Zvoliť Rašiho nestačí! Vedenie parlamentu nie je kompletné, na ťahu je ešte PS: Odkaz politológa

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Meno nového šéfa parlamentu už síce poznáme, no vedenie stále nie je kompletné. Neobsadeným aj naďalej zostáva post podpredsedu parlamentu, ktorý patrí opozícii. Ten je voľný od septembra minulého roka, kedy koalícia odvolala dovtedajšieho podpredsedu Michala Šimečku (PS).

TK strany PS o aktuálnej politickej situácií. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Pozícia je voľná od septembra 2024, kedy bol v tajnej voľbe odvolaný podpredseda PS Michal Šimečka. Odvolávanie sprevádzali vážne politické rozbroje. Návrh do parlamentu predložili strany Smer-SSD a SNS. Problém videli v tom, že niektoré nadácie, ktoré získali peniaze od štátu, boli podľa nich napojené na Šimečkových rodinných príslušníkov, ako je strýko, mama či partnerka.

Tretia koaličná strana Hlas-SD sa k nim však nepridala a dlho ani jasne neodpovedala na otázku, či sa odvolávania zúčastní a či ho podporí. Urobila tak až na poslednú chvíľu. Šimečka bol nakoniec odvolaný 76 hlasmi. Koalícia po odvolaní Šimečku deklarovala, že post patrí stále opozícii a odkázala, že Progresívne Slovensko ako najsilnejšia opozičná strana môže navrhnúť nového kandidáta. Avšak doteraz sa tak nestalo.

Michal Šimečka (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

Strana Progresívne Slovensko uviedla, že nový predseda parlamentu bol zvolený len včera. „Aj to Richarda Rašiho koalícia zvolila iba vďaka tomu, že porušila ústavný princíp tajnej voľby. Za chod Národnej rady má v prvom rade zodpovedať on a uvidíme ako sa mu to bude dariť,“ uviedli s tým, že koalícia nedokázala vydržať bez hádok hneď v prvý deň riadnej schôdze.

„Post podpredsedu parlamentu tradične patrí predsedovi najsilnejšej opozičnej strany, ktorou je v tomto volebnom období Progresívne Slovensko. O ďalších krokoch budeme včas informovať po dohode v politickom vedení hnutia,“ dodali. Kedy presne by sa tak malo stať však nešpecifikovali.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Vo vedení boli iba traja

V čase, keď bol odvolaný Šimečka, bola po odchode Petra Pellegriniho do Prezidentského palácu už niekoľko mesiacov neobsadená aj stolička šéfa parlamentu. Po odvolaní Šimečku tak zostali na vedenie schôdze len traja podpredsedovia – Peter Žiga (Hlas-SD), Andrej Danko (SNS) a Tibor Gašpar (Smer-SSD). V trojici úradovali až do včerajšieho dňa. „Parlament fungoval aj doteraz, hoci je pravda, že niekoľko týždňov nezasadal. Predpokladám, že aj bez jedného podpredsedu si prácu nový predseda s podpredsedami budú vedieť rozdeliť tak, aby nedochádzalo k nejakým komplikáciám,“ myslí si politológ Radoslav Štefančík.

Ak má opozícia svoje zastúpenie vo vedení parlamentu, je to podľa neho znak toho, že demokracia funguje dobre, sú zabezpečené kontrolné mechanizmy parlamentu a tiež toho, že sa tu počíta s tým, že v demokratickom režime politici konajú transparentne a nepokúšajú sa zákony obchádzať. „Ak chýba jedna zložka kontroly, pričom toto nie je jediná, pretože chýba aj jedna šéfka výboru na kontrolu SIS, bol odvolaný ďalší opozičný poslanec z čela výboru pre verejnú správu a momentálne sa organizuje lov na pani Remišovú ako šéfky výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, je najvyšší čas sa obávať o demokratické mechanizmy v tomto štáte,“ myslí si.

Súčasná situácia pritom podľa neho škodí hlavne koalícii. „Hoci sa obávam, že si s tým ťažkú hlavu nerobí. Ak sa niekto stretáva a vojnovým, zločincom Putinom, ak má niekto na jednej strane problém so západom, hoci k nemu neustále naťahuje ruku za almužnou, a na strane druhej pozitívne hodnotí nedemokratické režimy na východe, tak od takýchto politikov len ťažko môžeme očakávať, že doma vo vlastnej krajine bude podporovať demokratické zákonitosti pri zabezpečovaní kontroly politickej moci,“ uzavrel.