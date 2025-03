Rašiho nakoniec zvolili za šéfa parlamentu: Rušno v PLÉNE a podozrenia z narúšania tajnosti voľby!

Richard Raši bol zvolený za nového predsedu Národnej rady. (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer, Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Parlament sa po takmer roku dočkal zvolenia nového predsedu Národnej rady SR. Po inaugurovaní Petra Pellegriniho do funkcie prezidenta Slovenskej republiky sa plénum nedokázalo zhodnúť na jedinom mene, ktoré by ho nahradilo. Takmer rok sa poslanci pokúšali nájsť zhodu, ktorú napokon po mesiacoch tápania našli. Koaličná kríza už od konca roka 2024 spôsobovala ešte väčšie názorové nezhody a očakávalo sa, že k ďalšiemu zvoleniu šéfa parlamentu tak skoro nedôjde. Avšak, po vymenovaní nových ministrov koalícia dokázala nájsť pôvodnú väčšinu z roku 2023. S jej pomocou sa Richard Raši napokon stáva novým predsedom parlamentu.

O zvolení Richarda Rašiho do postu predsedu parlamentu informovala Národná rada po tom, čo 26. marca prebehlo tajné hlasovanie. Hlasovanie sa preložilo o deń neskôr po procedurálnom návrhu Petra Žigu. V ňom Raši získal 79 podporných hlasov, čo svedčí aj o tom, že opozícia sa hlasovaniu skutočne vyhla.

Opozícia protestuje, majú podozrenie pre porušenie tajnosti voľby

Poslanec Hlasu-SD Igor Šimko mal podľa opozície kontrolovať vyplňanie lístkov počas tajnej voľby, z toho dôvodu navrhuje Progresívne Slovensko neuznať voľbu nového šéfa parlamentu. Z toho dôvodu nastala krátko pred vyhlásením výsledku v pléne napätá situácia a jednotliví poslanci sa v sále okrikovali. "Pán poslanec Šimko tam stál ako skrutátor a kontroloval lístky," zaznelo v sále od Zuzany Mesterovej z PS.

"Pán predseda, v mene všetkých poslancov za Smer-SD veľká gratulácia a teším sa na spoluprácu tak s tebou, ako aj s pánom prezidentom," uviedol po voľbe predseda vlády Robert Fico (Smer-SSD). Predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok je presvedčený, že nový predseda parlamentu spĺňa morálne, profesionálne aj odborné vlastnosti na túto pozíciu. Voľba šéfa NR SR je podľa neho dôležitý symbol pre ďalšie pokračovanie koalície. "Môžeme ho nazývať aj akýmsi reštartom a verím, že od dnešného dňa už nebudeme riešiť naše vnútorné problémy," uviedol.

Predseda koaličnej SNS a podpredseda NR SR Andrej Danko Rašimu praje, aby bol rovnako dobrým predsedom parlamentu, ako bol Pavol Paška. Raši sa poďakoval všetkým poslancom, ktorí odovzdali svoj hlas v jeho prospech. "Aj ako predseda NR SR som len jedným zo 150 poslancov, nebudem vedieť zabrániť všetkým výstrelkom, útokom niektorých poslancov, ale viem vám však sľúbiť, že ja sa budem venovať práci pre ľudí. Budem stáť na strane zákonnosti a budem sa snažiť viesť rokovania parlamentu tak, aby prioritou Národnej rady bolo zlepšenie života ľudí na Slovensku," vyhlásil. Raši sľúbil, že bude presadzovať zodpovedný sociálny dialóg. Chce zároveň urobiť všetko preto, aby bol parlament stabilizujúcim prvkom nielen v politike, ale aj v spoločnosti.

Raši bol jediným kandidátom koalície do pozície šéfa Národnej rady a po mesiacoch hybridného režimu tak vystrieda povereného predsedu Národnej rady Petra Žigu za Hlas-SD a bude nástupcom Petra Pellegriniho.

Nový šéf Národnej rady SR Richard Raši sa už na sociálnej sieti poďakoval 79 poslancom, ktorí ho v tajnej voľbe podporili a dodal, že sa "opäť začína práca pre ľudí a končia hádky".

Reakcie na zvolenie Rašiho

Do funkcie zaželal všetko dobré prezident Peter Pellegrini. "Vítam, že Slovensko má opäť troch riadne zvolených najvyšších ústavných činiteľov a teším sa na vzájomnú spoluprácu v prospech všetkých ľudí na Slovensku," napísala hlava štátu.

Rašimu zablahoželal minister zdravotníctva Kamil Šaško, ktorý je presvedčený, že pod Rašiho vedením bude parlament dôstojnou a stabilnou inštitúciou. "Slovensko potrebuje zodpovednosť a predvídateľnosť – a práve to Richard Raši do parlamentu prináša," uviedol Šaško.

Pridal sa aj minister pôdohospodárstva Richard Takáč. "Teším sa, že koalícia v parlamente potvrdila stabilitu a že popri fungujúcej vláde bude fungovať aj parlament. Teším sa na spoluprácu a gratulujem," skonštatoval Takáč.

Gratuláciami prispel aj minister vnútra a šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok.

Kritiku k spôsobu voľby vyjadril aj poslanec Gábor Grendel z hnutia Slovensko.

Rašiho do kresla predsedu parlamentu odprevadil aj minister práce Erik Tomáš. "Je to skúsený politik s prirodzenou schopnosťou kultivovať rokovanie parlamentu," verí Tomáš.

Poslanci opozície z PS, KDH a SaS krátko po vyhlásení výsledkov v pléne adresovali svoju kritiku k spôsobu, akým voľba prebehla, aj novinárom pred dverami rokovacej sály.

"Vzhľadom na to, že poslanec Šimko za Hlas ako overovateľ pri tajnej a slobodnej voľbe kontroloval každý jeden volebný lístok pred vhodom do urny, máme za to, že voľby neprebehli ani tajne a slobodne," povedala po hlasovaní Mesterová. Svoju námietku vzniesli do zápisnice, ako overovatelia za opozíciu ju odmietli podpísať. Opozícia žiada, aby sa zišiel ústavnoprávny výbor a posúdil, či voľba prebehla v súlade s pravidlami.

Podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) v pléne Mesterovej odpovedal, že volil slobodne a tajne. "Jediný, kto sa mi snažil narušiť tajnú voľbu, bola poslankyňa Mesterová," skonštatoval. Aj Zuzana Plevíková (Smer-SD) tvrdí, že lístky nikto nekontroloval.

Podľa šéfa SaS Branislava Gröhlinga tiež došlo k pochybnostiam počas voľby. "Porušili pritom všetky pravidlá. Počas tajnej voľby poslanec Šimko za Hlas kontroloval lístky poslancov. Voľba tak prestala byť tajnou. Môžeme teda pochybovať, či Raši je vlastne právoplatným predsedom parlamentu," vyhlásil predseda liberálov.

"Richard Raši bol zvolený tak, že nebol dodržaný zákon. Jeho voľba je ukážkou toho, že na vysokú štátnu funkciu nemusíte mať ani schopnosti, ani charakter," pridala sa s kritikou aj opozičná poslankyňa a exministerka MIRRI Veronika Remišová.

