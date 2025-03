Opitý Slovák zrazil v Rakúsku chodkyňu: Rozsiahle policajné pátranie, z miesta nehody ušiel!

(Zdroj: Getty Images)

Podľa informácií rakúskeho denníka Tiroler Tageszeitung žena po náraze skončila mimo vozovky a utrpela vážne zranenia. Vodič sa po nehode dostal do protismeru, kde ešte narazil do protiidúceho vozidla, no namiesto zastavenia pokračoval v jazde ďalej.

Zranená chodkyňa, ktorá pochádza z Nemecka, bola na mieste ošetrená záchranármi a následne ju transportovali záchranárskym vrtuľníkom do nemocnice v Innsbrucku. Rakúska polícia potvrdila, že utrpela vážne zranenia.

Vodiča sa podarilo krátko po nehode vypátrať v rámci rozsiahleho policajného pátrania. Pri zadržaní sa ukázalo, že bol pod vplyvom alkoholu, a preto mu bol dočasne odobratý vodičský preukaz. Počas výsluchu sa k činu priznal. Napriek vážnosti situácie bude stíhaný na slobode.