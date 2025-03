Polícia upozorňuje na víkendové dopravné obmedzenia v centre Nitry

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Premávka bude obmedzená do nedele

Premávka tam bude obmedzená od piatka, od 19. hodiny, až do nedele 23. marca do 24. hodiny. "Pôjde o čiastočnú uzáveru pravého odbočovacieho pruhu, smerujúceho zo Štefánikovej triedy v smere do centra na Štúrovu ulicu, v smere na Univerzitný most. Čiastočná uzávera bude z dôvodu pokračujúcich prác pri odstraňovaní havarijného stavu kanalizačného potrubia," informovala polícia.

Dopravné obmedzenie na križovatke ulíc Štúrova/Štefánikova pred OC Mlyny v Nitre. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

Vodiči môžu počas víkendu využiť alternatívne trasy a vyhnúť sa tak úseku s dopravným obmedzením. "Vyzývame motoristickú verejnosť na náležitú trpezlivosť a nutnosť sledovania dočasného dopravného značenia," doplnila polícia.