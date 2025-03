Ministerstvo práce spúšťa eurofondový projekt podpory osamelých rodičov, uviedol minister Tomáš

Erik Tomáš (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Informoval o tom v piatok na brífingu minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) za účasti Evy Markovej z neziskovej organizácie Jeden rodič, s ktorou bude rezort práce pri projekte spolupracovať. "Ideme spustiť veľký eurofondový projekt a zároveň aj legislatívne zmeny. Projekt ponesie názov podpora osamelých rodičov. Na Slovensku sme práve dobudovali sieť poradní komplexnej pomoci, je ich 46. Po celom Slovensku táto sieť poradní kopíruje 46 úradov práce. Sú síce zastrešené úradom práce, ale fyzicky sú to samostatné kancelárie, aby ľudia, ktorí potrebujú pomoc, nemali pocit, že idú na úrad práce," priblížil Tomáš.

V každej poradni bude podľa ministra práce psychológ, sociálny pracovník, ekonóm, právnik i takzvaný sprievodca osobnou skúsenosťou, ktorý bude mať na starosti osamelých rodičov. "Pri agende využijeme know-how neziskovej organizácie, ktorá už má s týmto skúsenosti," poznamenal.

Pôjde o dočasný príspevok

Druhou časťou eurofondového projektu bude podľa Tomáša poskytnutie finančného príspevku pre osamelých rodičov. "Treba povedať, že pôjde o dočasný príspevok, kategorizovaný v závislosti od finančnej situácie konkrétneho človeka. Podľa počtu detí stanovíme presné kritériá a presné pravidlá. Cieľom je dostať ľudí z nepriaznivej situácie a nie ich roky nejakým spôsobom podporovať príspevkami, pretože potom by sa zo svojho začarovaného kruhu nevedeli dostať," zdôraznil.

Podmienkou uvedenej komplexnej pomoci zo strany štátu bude, aby sa osamelý rodič prihlásil do spomínaného programu. "Projekt bude teraz pilotný, stanovený na dva roky, ale samotný program pre konkrétneho rodiča bude trvať jeden rok," dodal Tomáš. "Očakávame, že Európska komisia by mohla schváliť projekt ešte do leta. Predpokladáme, že ho spustíme najneskôr v lete alebo začiatkom jesene. Okrem národného eurofondového projektu pomoci pre osamelých rodičov chceme urobiť aj legislatívne zmeny, lebo niektoré vyplynú zo samotného pilotného projektu," uzavrel minister.

Martina Bajo Holečková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Poslankyňa parlamentu za opozičnú SaS Martina Bajo Holečková reagovala, že Tomáš konečne začína riešiť problémy jednorodičovských domácností. "Mrzí ma, že si problémy jednorodičov všimol až po 16 mesiacoch vo funkcii, pričom práve jednorodičia sú najviac ohrození chudobou. Riešenia, ktoré minister Tomáš predstavil, kopírujú návrhy, ktoré som predstavovala a predkladala do parlamentu. Ročný program sprevádzania jednorodičov sa snažím presadiť už dva roky a navrhovala som tiež zvýšenie prídavkov pre deti v jednorodičovských domácnostiach," poznamenala.