Podpis kolektívnej zmluvy na roky 2025 a 2026 závisí od kompenzácií nákladov samosprávam

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Samosprávne kraje Slovenska (SK8) rozumejú potrebám sociálnych pracovníkov. K podpisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnancov vo verejnej správe však budú môcť pristúpiť až po nájdení vhodného riešenia, ktoré zabezpečí dostatočné finančné krytie. Uviedli to v reakcii na štvrtkový (13. 3.) protest zamestnancov zariadení sociálnych služieb v Bratislave.

Konsolidácia by nemala ovplyvniť výpočet minimálnej mzdy, uviedla Uhlerová (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

"Ak sa podarí prísľuby naplniť, štát bude kompenzovať samosprávam finančné náklady spojené s odmeňovaním zamestnancov vo verejnej správe a zvyšovaním platov zamestnancov v školstve aj na originálnom úseku, tak následne Predsedníctvo ZMOS predloží návrh na rokovanie Rady ZMOS s cieľom poveriť predsedu podpisom kolektívnej zmluvy na roky 2025 a 2026," avizoval predseda ZMOS Jozef Božik pre TASR. Poukázal pritom, že mestá a obce v súčasnosti znášajú dosahy výpadkov niekoľko stotisíc eur vo svojich rozpočtoch a taktiež dosahy konsolidácie, ktoré im podľa neho berú jedno percento z podielovej dane.

Zo združenia SK8 potvrdili, že intenzívne rokujú s Ministerstvom financií (MF) SR o možnostiach dofinancovania regionálnej samosprávy. "Naším cieľom je dosiahnuť udržateľné a spravodlivé podmienky pre zamestnancov v rámci reálnych finančných možností krajov," doplnili. Podotkli, že rokovania o podpise kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnancov vo verejnej správe stále prebiehajú.

Protest zamestnancov sociálnych služieb

Zamestnanci zariadení sociálnych služieb protestovali pre nespokojnosť s ich platovým ohodnotením či pracovnými podmienkami. Vyzvali na podpis kolektívnej zmluvy, ktorú podľa predsedu Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Antona Szalaya odmieta pre nedostatok financií podpísať ZMOS a SK8. Do rokovania o podpise podľa neho zainteresovali aj MF SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. To reagovalo, že v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami pripravuje reformu financovania sociálnych služieb.