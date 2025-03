Poplatky za nákup lístkov na železničných staniciach nie sú podľa PS spravodlivé

Ilustračné foto (Zdroj: Železničná spoločnost Slovensko - Národný dopravca)

Investovanie do modernizácie

"Štátna železničná spoločnosť by mala skôr investovať do modernizácie predajných systémov, nie zavádzať ďalšie poplatky, ktoré len zvýšia finančnú záťaž cestujúcich," uviedol Dubovický s tým, že pri nákupe cestovného lístka v pokladnici zaplatia ľudia poplatok vo výške jedného eura a pri nákupe vo vlaku až tri eurá.

Zavedenie týchto poplatkov podľa Pekára ide proti trendom modernizácie železničnej dopravy v Európe. Železnice by mali radšej investovať do zlepšenia služieb, napríklad zavedením samoobslužných pokladníc na frekventovaných staniciach. Týmto krokom by sa tak uľahčil nákup lístkov bez potreby dlhého čakania a odstránil by neprimeranú finančnú záťaž pre cestujúcich.

Opoziční poslanci z PS preto vyzvali Dopravný úrad, aby prešetril zavedenie týchto poplatkov a zabezpečil, že opatrenia prijaté ZSSK boli v súlade so spravodlivou reguláciou cestovného v osobnej železničnej doprave.