Pellegrini čaká na informácie o novom ministrovi investícií od Roberta Fica: Premiér však meno zatiaľ neavizoval

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) zatiaľ nepredložil prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu návrh na nového ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Zatiaľ túto tému spolu ani nekonzultovali. Uviedla to v utorok hlava štátu. Pellegrini zároveň vyhlásil, že opozícia nemá dostatok hlasov na povalenie vlády, zatiaľ čo koalícia má väčšinu v podobe 76 poslancov. Podľa prezidenta je už otázka na predsedu vlády, či mu to stačí.

Od vymenovania Rudolfa Huliaka (nominant Smeru-SD) za ministra cestovného ruchu a športu sa prezident s Ficom k ďalším personálnym otázkam nestretol. Premiér mu neavizoval, kto bude ministrom investícií. "Nemali sme žiadnu konzultáciu, ani s náznakom termínu a už vôbec nie s nejakými personálnymi návrhmi. Takouto informáciou zatiaľ vôbec nedisponujem a neviem, kedy je v pláne a či vôbec bude toto otázka nasledujúce dni," povedal prezident na utorkovej tlačovej konferencii. Rezort investícií po úprave koaličnej zmluvy patrí pod Smer-SD spolu s ministerstvom cestovného ruchu a športu.

Prezident zdôraznil, že opozícia nemá väčšinu 76 poslancov, takže nemôže vysloviť nedôveru vláde. Premiér podľa neho disponuje 76 poslancami po vymenovaní Huliaka a vďaka podpisom od nezaradených poslancov o tom, že podporujú koalíciu. "Či mu to stačí alebo nestačí, či je to pohodlná alebo nepohodlná väčšina na vládnutie, je otázka na premiéra," povedal s tým, že koalícia má väčšinu, hoci "kvalitatívne rôznu".Pellegrini sa zároveň v utorok rozprával s podpredsedom Národnej rady (NR) SR, ktorý je poverený riadením parlamentu Petrom Žigom (Hlas-SD). Podpredseda NR SR ho uistil, že náhradník za Huliaka Miroslav Radačovský bude môcť na začiatku schôdze zložiť poslanecký sľub bez ohľadu na to, koľko poslancov sa bude prezentovať. "Je to jeho ústavné právo, musí na rokovaní parlamentu sedieť 150 poslancov," povedal s tým, že koalícia tak má 76 poslancov.

Návrh na vymenovanie Huliaka odovzdal premiér prezidentovi koncom februára. Fico vtedy avizoval, že chce o krátky čas prezidentovi predložiť aj druhý personálny návrh na zmenu vo vláde. Zmeny v koaličnej zmluve a personálne výmeny vo vláde majú byť súčasťou zabezpečenia stabilnej koaličnej väčšiny.