Zatiaľ, čo niektorí už živoria, politici sa nechystajú uťahovať si opasky: Automat im navýši platy o stovky eur!

Na značné finančné prilepšenie sa bližšie pozrela televízia Markíza. Týkať sa bude prezidenta, premiéra a aj ministrov. Môže za to legislatívne schválený automat. Zmeny by sa mali prejaviť od apríla.

Hlava štátu bude po novom zarábať viac ako 18-tisíc eur mesačne. Podľa televízie by sa teda dalo povedať, že prezident mesačne zarobí to, čo bežný Slovák za rok. Ten predstavuje presne 18 288 eur, pričom sa zvýši o 1 128 eur.

Prilepšenie sa bude týkať aj ministrov, ktorí si mesačne odnesú o 300 eur viac zo štátnej kasy. V prípade platu premiéra pôjde o vyššiu sumu ako 12-tisíc eur mesačne.

V prípade predsedu vlády ide konkrétne o plat 12 195 eur, ktorý sa zvýši o 423 eur, vicepremiér inkasuje 10 422 eur mesačne a aj tu dôjde k zvýšeniu platu o 329 eur. Výnimkou nebudú ani ministri s platom 9 315 eur a po novom získajú o 292 eur viac.

Na zmrazovanie sme pripravení, pripúšťal ešte minulý rok sám premiér

Na možnosť, že by sa poslancom a členom vlády zmrazila opozícia návrhom zákona platy, reagoval aj premiér Robert Fico. Dokonca dodal, že sú na niečo také pripravení."Ak chcú páni v opozícii zmraziť platy poslancov a členov vlády, sme pripravení. Môžme to urobiť, je to prd do stromovky," vyhlásil svojsky ešte v septembri premiér Fico.

Prilepšia si bratislavskí aj mimobratislavskí poslanci s asistentmi

V praxi sa tak dá povedať, že kým doteraz zarábal bratislavský poslanec 6 858 eur, teraz sa mu pripočíta ďalších 210 eur. V prípade poslanca mimo Bratislavy išlo o plat 7 315 eur, čo sa teraz navýši o 238 eur.

Netreba zabúdať ani na asistentov, ktorých poslanci majú a doteraz dohromady zarábali 4 115 eur. Aj im sa odmena zvýši o 254 eur, pričom táto výsledná suma sa rozdelí na toľko asistentov, koľko ich daný poslanec aktuálne má.

Čaká sa na návrh? Jeden je už predložený

Pri poslancoch sa navyše prízvukuje fakt, že od začiatku roka strávili v rokovacej sále neuveriteľné štyri dni, kedy sa schvaľoval zdravotnícky a stavebný zákon. "V tejto chvíli sa s tým zrejme nedá nič robiť, lebo zákon to takto upravuje. Keď príde takýto návrh, tak sa podľa toho zariadime," povedal pre televíziu predseda Výboru pre obranu a bezpečnosť Richard Glück zo Smeru-SSD.

Opozícia je zas skeptická a predpokladá, že jej návrhy neprejdú. Sú tu však aj odvážnejší predstavitelia pléna. "V tomto sa ukážu, či vedia iba vyťahovať peniaze ľuďom z peňaženiek a sebe zvyšovať platy, alebo dokážu, že si ich vedia aj znížiť," povedal podpredseda klubu hnutia Slovensko, ktoré takýto návrh zákona už predložili do parlamentu.