Asociácia súkromných lekárov žiada vyhlášku potrebnú na predĺženie zmlúv so zdravotnými poisťovňami

"K 31. marcu našim členom končí dohadovacie konanie, čo znamená definitívny koniec zmlúv so zdravotnými poisťovňami. Keďže stále nemáme programovú vyhlášku na rok 2025, nemôžeme zmysluplne rokovať so zdravotnými poisťovňami a dohodnúť sa na zmluvných a cenových podmienkach platných na tento rok," vysvetlila asociácia na sociálnej sieti. Podotkla, že keďže návrh programovej vyhlášky nebol zatiaľ daný ani do medzirezortného pripomienkového konania, ambulantný sektor sa dostáva do mimoriadne nekomfortnej situácie. ASL SR zároveň skritizovala, že sa situácia opakuje každoročne.

Po vydaní vyhlášky volá aj Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP), ktorý rovnako varuje, že ambulantným lekárom postupne zanikajú zmluvy so zdravotnými poisťovňami. "Nám sa medzičasom skončili platnosti dodatkov s takmer všetkými zdravotnými poisťovňami a už sme v dohadovacom konaní," podotkla na sociálnej sieti prezidentka zväzu Jaroslava Orosová. O urýchlené vydanie vyhlášky žiada aj Asociácia nemocníc Slovenska (ANS), ktorej členovia majú platné zmluvy so zdravotnými poisťovňami taktiež do konca marca. Minister zdravotníctva minulý týždeň ubezpečil, že na vyhláške intenzívne pracuje. "Predpokladám, že v krátkom čase bude predstavená," uviedol.