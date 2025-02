Polícia upozorňuje na možné dopravné obmedzenia v smere z Radošoviec do Holíča

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

HOLÍČ - Polícia upozorňuje vodičov na možné dopravné obmedzenia v smere z Radošoviec do Holíča, ku ktorým by mohlo dôjsť 27. februára od 9.00 h do 13.00 h v súvislosti s ohláseným protestným zhromaždením poľnohospodárov a potravinárov, ktoré sa má konať na hraničnom priechode Holíč - Hodonín. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.