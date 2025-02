Chorých dramaticky pribúda, chrípka je na vrchole: Odborníci posielajú Slovákom veľavravný odkaz!

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Chrípka, ale aj čierny kašeľ. To sú choroby, ktoré aktuálne najviac trápia Slovákov. Chorých stále dramaticky pribúda, čo by mohlo zmeniť jarné prázdniny, ktoré sú od pondelka na západnom Slovensku. Hlavná hygienička upozorňuje, na čo by sme nemali pri aktuálnej epidémii zabúdať a Slovákom poslala veľavravný odkaz.