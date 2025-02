Vo viacerých mestách sa konajú zhromaždenia: Pripomínajú si pamiatku Kuciaka a Kušnírovej! Opätovná výzva premiérovi

Ilustračné foto (Zdroj: TASR / Jaroslav Novák)

VIDEO Ľudia opäť vyšli do ulíc: Spomínajú na vraždu Jána Kuciaka

Aktualizované 18:15 Polícia dohliada na pokojný priebeh piatkových zhromaždení. Taktiež riadi cestnú premávku. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že opatrenia bude prijímať operatívne. "Policajti viacerých útvarov Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave aj v týchto chvíľach dohliadajú na priebeh dnešných verejných zhromaždení," uviedla. Zároveň žiada občanov, aby rešpektovali pokyny a výzvy polície a boli ohľaduplní voči ostatným občanom.

📸 FOTO (1.): DOHLIADAME NA POKOJNÝ A BEZPEČNÝ PRIEBEH VEREJNÝCH ZHROMAŽDENÍ NAPRIEČ SLOVENSKOM 👮‍♀️👮‍♂️ Polícia SR -... Posted by Polícia Slovenskej republiky on Friday, February 21, 2025

Aktualizované 18:00 Iniciátori protestov zo združenia Mier Ukrajine opätovne vyzvali premiéra Roberta Fica, aby odstúpil. Fico je v súčasnosti v USA, kde vystúpi na konferencii konzervatívcov vo Washingtone.

Aktualizované 17:35 Ľudia si so sebou na protest zobrali aj transparenty, kde sa píše "Kolaboranti", "Nechceme krvavý ruský plyn", a podobne. Na mnohých ale spomínajú aj na Kuciaka a Kušnírovú "All for Jan", "Spomíname Ján a Martina". Viaceré transparenty sú napísané aj v ukrajinčine.

Aktualizovaní 17:30 Podľa fotografie od čitateľa je Námestie slobody plné.

Aktualizované 17:20 Na bratislavský protest pred Úradom vlády prišli aj rodičia zavraždeného Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Podľa ich slov za sa sedem rokov od ich vraždy nič na Slovensku nezmenilo. „Celý architekt toho celého je opäť pri moci,“ povedal otec zavraždeného novinára Jozef Kuciak.

Z novinárov naďalej živé terče

"Dnes si pripomíname sedem rokov od chvíle, keď zavraždili novinára, ktorý si len robil svoju prácu. Útoky neprestali, práve naopak, pribúdajú. Z novinárov robia naďalej živé terče," uviedol jeden z organizátorov - občianske združenie Mier Ukrajine. Polícia informovala, že v súvislosti s plánovanými verejnými zhromaždeniami vo viacerých slovenských mestách prijala opatrenia na zabezpečenie pokojného a bezpečného priebehu týchto zhromaždení. Ľudí žiada, aby rešpektovali pokyny a výzvy policajtov na mieste a boli ohľaduplní voči ostatným.

archívne video

Protestné zhromaždenie Slovensko je Európa v Bratislave (Zdroj: TASR/ Jakub Popelka)

Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta. Najpravdepodobnejším motívom bola podľa polície jeho investigatívna žurnalistická práca.