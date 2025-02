Odstrašujúce VIDEO z ciest! Vodič predbiehal a dostal šmyk... Desivé, čo potom nasledovalo

(Zdroj: Repro foto Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

NOVÉ ZÁMKY - Polícia zverejnila odštrašujúce zábery, ako hrozivo môže dopadnúť nebezpečné predbiehanie. Riskantný manéver vodiča prešiel do šmyku, následne sa prevrátil a vrazil do do druhého auta. Našťastie to skončilo bez zranení.