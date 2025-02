Šokujúci incident v obci na východe: Chlapec vzduchovkou postrelil deväťročné dievča do oblasti hlavy

(Zdroj: Getty Images, Polícia SR - Prešovský kraj)

PREŠOV – Desaťročný chlapec v utorok v obci Chminianske Jakubovany vzduchovkou strelil deväťročné dievča do oblasti hlavy. Strela spôsobila dievčaťu povrchové poranenia ucha.

O incidente informuje portál tvnoviny.sk. Po oznámení na tiesňovú linku bola na miesto okamžite vyslaná rýchla lekárska pomoc. Záchranári na mieste poskytli dievčaťu prvotné ošetrenie, po ktorom ju transportovali do nemocnice v Prešove na ďalšiu liečbu.

„Môžeme potvrdiť, že na základe volania na tiesňovú linku 155 sme dnes pred 16.0 h. vyslali rýchlu lekársku pomoc do obce Chminianske Jakubovany k maloletej osobe. Po prvotnom ošetrení bola transportovaná do nemocnice v Prešove. Vzhľadom na to, že išlo o maloletú osobu nebudeme poskytovať bližšie informácie,“ uviedla Danka Capáková hovorkyňa Operačného strediska ZZS.