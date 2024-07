Obyvatelia Petržalky žijú v strachu: Trom rodinám niekto prestrelil okná! Rovnaký problém riešia aj v Lučenci

(Zdroj: Facebook/Sťažnosti Lučenčanov, Facebook/Polícia SR Bratislavský kraj)

Do okien bytoviek v bratislavskej Petržalke v uplynulých dňoch niekto strieľal pravdepodobne zo vzduchovky. Prestrelené okná a sieťky si postupne našli obyvatelia na treťom, šiestom a ôsmom poschodí. Informuje o tom televízia Markíza. Jedna z poškodených zavolala policajtov, ktorí skonštatovali, že diery by mohli byť po strelách zo vzduchovky. „A že tá rana vyzerá byť priama, čiže to bude pravdepodobne niekto z bytovky oproti. Aj si to fotili,“ opísala pre televíziu.

Nespísala však trestné oznámenie a ani nepodpisovala zápisnicu. „Hneď, keď to videli, tak povedali, že to je maximálne na priestupok 50 eur a že sa veľkou pravdepodobnosťou páchateľ nenájde,“ povedala. „Postup hliadky Policajného zboru pri preverení uvedeného oznámenia preveruje Odbor kontroly Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Predmetná vec je v štádiu vyšetrovania,“ uviedol hovorca Michal Szeiff. Po zhruba troch týždňoch sa policajti poškodenej ozvali znova s tým, či by si okno chceli opäť pozrieť.

Podľa polície mohol dieru vyďobať vták

Ďalšiu rodinu vystrašil výstrel počas tohto víkendu okolo obeda. „Bola to veľká rana. Vybehla som z kuchyne, pobehala som byt a nikde nič nebolo spadnuté. Moji chlapi venčili psov a keď sa vrátili, syn ma volal do izby, že je prestrelené okno,“ prehovorila obyvateľka pre televíziu.

Rodina tak okamžite zavolala políciu, ktorá si okno prezrela a hľadala guľku. „Keď prišiel manžel s nimi spisovať, tak už hovorili, že to je len priestupok, to je len jedno sklo, ani nie dve, a že keď sa nájde guľka, že potom to budú riešiť, lebo zatiaľ to je tvrdenie proti tvrdeniu, a že to tvrdíte my, že to je od guľky, a že to mohol vyďobať aj vták,“ uviedla pre Markízu pani Mária zarazená z postupu policajtov.

(Zdroj: Polícia SR - Bratislavský kraj)

Štyri dni po incidente prišiel stopy zaistiť aj kriminalista. „Príde mi to celkom neskoro, niečo už mohlo byť zničené. Zobrali si odtlačok z priestrelu toho okna. Celý čas bola stiahnutá roleta, čiže nebolo vidno, ako ďaleko je dom, nepozerali nejakým prístrojom, že z ktorého smeru to mohlo asi byť. Tým, že si nedali roletu hore, ten pán sa vraj bál výšok,“ povedala dcéra pani Márie.

Strieľalo sa aj v Lučenci

Rovnaký problém aktuálne riešia aj v Lučenci. „Obyvatelia Rúbaniska II, okolie bloku A, dávajte si pozor, nejaký blázon strieľa z balkóna, alebo okna, vďaka nemu máme prestrelené okno na 7 poschodí,“ napísal na stránku Sťažnosti Lučenčanov na sociálnej sieti jeden z obyvateľov, ktorý k svojmu príspevku pridal aj fotografie. Na mieste pritom našiel aj pravdepodobne brok zo vzduchovky.