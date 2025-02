Viaceré OTÁZNIKY o nehode Kuffu! Ministerstvo detaily utajuje... Vozík rezortu nepatril, tvrdí Kiča

Štefan Kuffa mal v januári nehodu (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Reprofoto TV Markíza)

"Štátny tajomník envirorezortu šoféroval jemu pridelené osobné motorové vozidlo značky Ford Ranger pri výkone služobných povinností," informovali o nehode v januári z ministerstva s tým, že Kuffa dostal šmyk v dôsledku klzkej cesty a nákladného vozidla, ktoré ho obiehalo. Kuffa podľa nich zostal na mieste nehody a od začiatku spolupracoval políciou. Rovnako sa na mieste podrobil dychovej skúške na alkohol, ktorá skončila s nulovým výsledkom. Polícia prípad uzavrela ako škodovú udalosť a ďalej ho nerieši. Rezort uviedol, že sa škoda zaplatí z havarijnej poistky, jej výšku však nekonkretizovala.

(Zdroj: Reprofoto TV Markíza)

Neskôr však vysvitlo, že Kuffa mal za autom vozík naložený drevom, čo však rezort nespresnil. Kuffa to však pre novinárov potvrdil, no bližšie podrobnosti však komentovať nechcel. Uviedol len, že nešlo o súkromnú záležitosť.

Otázniky v prípade, ministerstvo viaceré veci tají

Bývalý štátny tajomník rezortu životného prostredia Kiča sa na ministerstvo obrátil s infožiadosťou, keďže Kuffa nedokázal vysvetliť, či vozidlo, zverené len na plnenie služobných úloh, nezneužil na súkromné účely. Ministerstvo podľa jeho slov zahmlieva ďalej. "Odmietlo uviesť, aké služobné úlohy Kuffa s vozidlom mal plniť, nesprístupnilo, či a kedy si Kuffa splnil povinnosť nahlásenia nehody. Neuviedlo ani výšku škody na vozidle a tiež nepotvrdilo, aký náklad mal Kuffa na vozíku prevážať," uvádza Kiča.

Zo sprístupnených informácií však podľa neho vyplývajú viaceré závažné skutočnosti. "Vozidlo v obstarávacej cene 44 750 eur bolo zakúpené z eurofondov a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu," hovorí Kiča a podotýka, že využívanie takéhoto majetku je prísne viazané na účely uvedené v projekte, v ktorom bolo zakúpené. "Pred Kuffom ho využívali zamestnanci plniaci úlohy v oblasti geológie, čo nasvedčuje tomu, že bolo zakúpené na účely vykonávania napr. geologických prieskumov alebo sanácie environmentálnych záťaží," pokračuje Kiča a upozorňuje, že túto oblasť ale Štefan Kuffa nemá ako štátny tajomník v riadiacej pôsobnosti, čo nasvedčuje využívaniu vozidla v rozpore s podmienkami financovania z eurofondov.

"Prívesný vozík vedený Kuffom nebol vo vlastníctve ministerstva, čo opäť len zvyšuje podozrenie, že jazda nesúvisela s plnením žiadnych služobných úloh. Kuffa v inkriminovaný deň viedol vozidlo z Kežmarku do Východnej, kde na diaľnici došlo k nehode," hovorí Kiča.

Kiča avizuje ďalšie kroky

Proti nesprístupneniu informácií sa chce Kiča odvolať. "Keďže existuje podozrenie na zneužitie vozidla, ktoré sa smie využívať len na prísne viazaný účel, podám ďalej podnet na vykonanie auditu pre podozrenie z porušenia zmluvy o poskytnutí eurofondov," avizuje Kiča s tým, že tiež bude žiadať, aby škodu na vozidle uhrádzal Štefan Kuffa, ktorý stále nedokázal vysvetliť, aké služobné úlohy mal plniť.

"Tejto podarenej famílii nesmieme tolerovať ich papalášske maniere," dodáva. Na záver poukázal na to, že ak by sa to stalo bežnému zamestnancovi, išlo by sa o hrubé porušenie pracovnej disciplíny.