Ľudia sa búria! Obecní poslanci s plánovanou vodnou elektrárňou Málinec nesúhlasia

Podľa uznesenia nesúhlasia s návrhom na určenie investičného projektu za strategickú investíciu. Pripomína, že nespĺňa zákonné požiadavky pre definovanie takejto investície. Zároveň je podľa zastupiteľstva v rozpore so strategickými materiálmi aj územnými plánmi štátu, regiónu aj dotknutých obcí.

Viac ako 20 tisíc ľudí odmieta Tarabovu prečerpávaciu elektráreň (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Uznesenie ďalej uvádza, že pri spracovaní a predložení návrhu do medzirezortného pripomienkového konania neboli dodržané postupy podľa platných predpisov. Poslancom sa tiež nepáči, že do prípravy nezapojili samosprávy ani dotknutú verejnosť. "V prípade vydania osvedčenia o strategickej investícii by to bolo predčasné, neodôvodniteľné a drastické obmedzenie práv občanov," zdôrazňujú s tým, že by išlo aj o právo na pokojné užívanie majetku.

Starosta obce Mário Kubiš po hlasovaní povedal, že samospráva od začiatku garantovala, že stojí na strane ľudí a svojich obyvateľov. "Čakal som teda, že poslanci toto slovo dodržia," objasnil. K projektu ekologickej vodnej prečerpávacej stanice Málinec prišlo v medzirezortnom pripomienkovom konaní 29 pripomienok. Informoval o tom minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Dodal, že envirorezort sa pripomienkami bude zaoberať, deklaruje aj intenzívny dialóg s občanmi a subjektmi žijúcimi a pôsobiacimi v okolí.