Veľká príležitosť zviditeľniť celé Slovensko: Športový sviatok klope na dvere, uvidíme európsku špičku

Poverenie zorganizovať majstrovstvá Európy 2025 získal Slovenský zápasnícky zväz (SZZ) v júni 2024. „Je to výsledok niekoľkoročného snaženia tímu ľudí u nás na zväze," uviedol prezident zväzu Ján Karšňák. „Je to naozaj obrovská príležitosť zviditeľniť Slovensko vo svete športu. Tiež sa teším, že naše reprezentantky a reprezentanti budú mať možnosť predstaviť sa pred domácim publikom.“

Súťažiť sa bude vo voľnom štýle, gréckorímskom štýle a zápasiť budú aj ženy, tie súperia vo voľnom štýle. Kontinentálny šampionát sa k nám vracia po 27 rokoch, naposledy bol na jar 1998 v hale na bratislavských Pasienkoch. SZZ v nedávnych rokoch zorganizoval v roku 2014 v Humennom dorastenecké ME a v roku 2018 sa uskutočnili v Trnave juniorské MS do 20 rokov.

Unikátna atmosféra a priaznivé ceny vstupeniek

„Dejisko sme napokon posunuli do Šamorína, nakoľko v Bratislave sme pre tenisové podujatie prišli o predpripravenú možnosť zorganizovať šampionát v NTC. Šamorínsky x-bionic® sphere ponúka športovcom skvelé zázemie, teda sme sa rozhodli šampionát zorganizovať tam,“ vysvetlil Ján Karšňák. Podujatie sa bude konať od 7. do 13. apríla.

„Vstupenky plánujeme predávať od marca. Veríme, že aj ich priaznivé ceny nadviažu na úspešnú vlnu zápasenia na Slovensku a ukážu predstaviteľom medzinárodnej federácie, že Slováci zápasenie majú radi. Sme jeden z najtradičnejších olympijských športov, chceli by sme do hľadiska doobeda prilákať aj školy a ukázať deťom čaro nášho športu a jeho prospešnosť,“ doplnil prezident zväzu a zároveň predseda organizačného výboru.

Salkazanov s ambíciou získať piaty európsky titul

V minulých rokoch navŕtali slovenskí reprezentanti na žinenke poriadnu medailovú dieru do Európy. Najlepší slovenský zápasník súčasnosti Tajmuraz Salkazanov je štvornásobný majster Európy vo voľnom štýle v rokoch 2021 až 2024. Zakaždým v kategórii do 74 kg, v ktorej štartoval aj na OH 2024 (10. miesto). 28-ročný Salkazanov neprehral na ME už 17 súbojov na žinenke v sérii.

„Na majstrovstvá Európy sa pripravujem už od novembra,“ vraví rodák zo Severného Osetska, ktorý reprezentuje Slovensko od roku 2018. „Mať európsky šampionát doma predstavuje väčšiu zodpovednosť. V mojej hmotnostnej kategórii ešte nikto nebol päťkrát za sebou majster Európy. To je ďalšia motivácia. Ak by som to dosiahol, znamenalo by to zvýšenie sebavedomia. To, že som zatiaľ nedosiahol na titul majstra sveta a na olympiáde v Paríži 2024 som nemal medailu, ma posunulo nižšie vo svetovom renkingu. Piatym európskym titulom by som dokázal, že som stále medzi najlepšími.“ Salkazanov vyhral pred týždňom renkingový turnaj Spojeného svetového zápasenia (UWW) v Záhrebe a do ME 2025 ešte absolvuje na konci februára rovnaký turnaj v Tirane.

Mohykán Jozef Lohyňa na ME v Bratislave ukončil kariéru

Slovenský Zápasník 20. storočia, majster sveta a olympijský medailista Jozef Lohyňa, má z majstrovstiev Európy 5 medailí vo svojej bohatej kariére. Ani jednu zlatú, ale jednu striebornú a 4 bronzové. Poslednú získal v roku 1998 v Bratislave a bola bronzová.

„Teším sa z návratu európskeho šampionátu na Slovensko. Moje spomienky na predchádzajúci v roku 1998 sú iba príjemné. V hľadisku sa poschádzali zápasníci a fanúšikovia z klubov z celého Slovenska. Bola to najlepšia možná rozlúčka. So svetovou žinenkou som sa lúčil dva roky predtým, na olympiáde v Atlante, ale pridelenie ME 1998 do Bratislavy ma nútilo premýšľať, či nedám bodku za kariérou predsa len doma. Podujali sme sa na to s bratom Ľubomírom a všetko to vyšlo podľa predstáv. Zápasil som stále v nemeckej lige. Od januára 1998 sme mali dvojfázové tréningy. Tesne pred šampionátom v Bratislave som si v Prievidzi takmer vyvrtol členok na tréningu. Boli obavy, či vydrží. Dobre sa to skončilo a bola to dôstojná rozlúčka pred fanúšikmi, mojou rodinou, zažili to moje deti. Keď videli ocina zápasiť, bolo to aj pre nich emotívne,“ spomína Jozef Lohyňa, slovenská športová legenda.

„V súčasnej reprezentácii máme medailových kandidátov. Uvidíme, ako sa pripravia a záleží aj na žrebovaní. Keď naša generácia cestovala na Európu, vždy sme chceli získať medailu. Takmer každý rok sa to za našej éry podarilo,“ dodáva Lohyňa.

V hre budú aj mladé nádeje

Zápasníčka z Dunajskej Stredy Lara Görcsová skončila vlani siedma na ME do 20 rokov v kategórii do 57 kg. „Európsky seniorský šampionát v Bratislave znamená pre mňa veľmi veľa. Je to príležitosť. Ako Slovenka sa cítim veľmi pohodlne, že budem zápasiť doma. Je to pre mňa obrovská šanca ukázať sa. Takisto by som rada svojím výkonom podporila rozvoj ženského zápasenia,“ vraví študentka 3. ročníka športového manažmentu v Dunajskej Strede, ktorá bude ešte dva roky v juniorskej kategórii.

Voľnoštýliar Adam Jakšík vlani zabral na MS do 20 rokov v Pontevedre, keď získal bronz v kategórii do 97 kg. „Majstrovstvá Európy v domácom prostredí sú výzva. Treba sa dobre pripraviť aj mentálne a aj fyzicky. Staviam sa k tomu tak, ako keby to bol ďalší medzinárodný turnaj. Nastúpim vo váhe do 125 kilogramov. Mám okolo sto kilogramov, budem teda ľahší ako moji súperi, ale to neznamená, že by som do toho išiel s menšími očakávaniami. Chcem vyhrať! Na čo by som inak išiel na turnaj… Aj keď budem mať sto kíl, postavím sa odvážne aj proti 125-kilogramovým chlapom. Som na to zvyknutý z tréningu. Charakter je viac ako sila alebo váha. Pripravujem sa v Salkazanov tíme s chalanmi,“ vraví Adam Jakšík.