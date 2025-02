Desivé novinky o tragédii v Gelnici: Vasiľa (†28) malo podpáliť DIEŤA z partie, DETAILY skutku! Hrozné slová starostu

Ilustračné foto. (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)

GELNICA – Gelnicou otriasol šokujúci prípad, ktorý má tragický koniec. V nedeľu niekto v meste podpálil muža. Ten utrpel popáleniny na 90-percentách tela a s ťažkými popáleninami bol prevezený do nemocnice. Odtiaľ dnes prišla smutná správa – muž zraneniam podľahol. Hrozné na celej veci je, že jeho život má podľa doterajších zistení na svedomí dieťa. Starosta Dušan Tomaško hovorí o propblémoch, s ktorými s amesto dlhodobo potýka.

Ako informuje portál tvnoviny.sk, k tragédii došlo v nedeľu popoludní na Hlavnej ulici. Podozrivá osoba mala muža poliať neznámou tekutinou a zapáliť. Na záberoch z kamier je vidieť skupinu ľudí, ktorá prechádza okolo prístrešku, spoza neho zrazu vybehne horiaci muž. Na mieste zasahovali policajti, ktorí mali na výsluch odviesť niekoľko ľudí, vrátane detí.

Na mieste zasahovali aj hasiči. "Po príchode k miestu udalosti, poskytli osobe s popáleninami do príchodu záchranárov predlekársku zdravotnú pomoc. Následne asistovali záchranárom pri prevoze osoby k miestu pristátia vrtuľníka. Po pristátí vrtuľníka osobu naložili na palubu, kde bola následne transportovaná letecky do nemocnice," uviedli.

Muž bol na Kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie do Košíc prevezený v kritickom stave s popáleninami na približne 90-percentách povrchu tela. Lekár ho musel uviesť do umelého spánku. Muž, žiaľ, v pondelok ráno ťažkým zraneniam podľahol. "Včera v Gelnici došlo k tragickému incidentu – 28-ročný muž utrpel rozsiahle popáleniny, keď mu maloletá osoba podľa doterajších zistení úmyselne podpálila oblečenie. Napriek rýchlej pomoci všetkých záchranných zložiek dnes svojim zraneniam podľahol," potvrdila v pondelok dopoludnia smutné správy aj polícia.

Prípad intenzívne vyšetruje kriminálna polícia v Spišskej Novej Vsi. Ako uviedli, maloletá osoba, ktorá sa mala skutku dopustiť, nie je trestne zodpovedná. "Trestné stíhanie bolo začaté pre zločin ublíženia na zdraví. Na objasnení prípadu sa naďalej pracuje," uviedli.

Ako vyplýva z vyjadrení hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenky Ivanovej, jedno z prítomných detí malo k mužovi pristúpiť odzadu s otvoreným zapaľovačom. Manipulácia s ním sa mu však vymkla spod kontroly a v zadnej časti postavy podpálilo mužov odev. "Aj napriek snahe oheň uhasiť sa to maloletej osobe nepodarilo a oheň sa tak rýchlo rozšíril po celom oblečení," vysvetlila. Následkom toho zhorelo celé oblečenie, ktoré mal muž na sebe a utrpel pri tom rozsiahle popáleniny na takmer celom povrchu tela. Leteckí záchranári ho do nemocnice transportovali vo veľmi vážnom stave.

Starosta opísal situáciu v Gelnici

Denník Sme s odvolaním sa na rodinného príbuzného nebohého mladíka uvádza, že bol mentálne postihnutý. „Vasiľ je milý človek, stále usmievavý chlapec, ktorý by nikomu v živote neublížil. Dievčatá, ktoré tam blízko bývajú, si z neho robili srandu a normálne ho zapálili na ulici. Zachytila to aj kamera mestskej polície,“ povedal im príbuzný nebphého muža.

K smutnému prípadu sa vyjadril aj starosta Gelnice Dušan Tomaško, ktorý nebohého mladého muža osobne poznal. "Je mi strašne ľúto, čo sa v našom meste v nedeľu stalo. Chcem preto vysloviť úprimnú sústrasť rodine zosnulého Vasiľa Bandyho, ktorého som poznal ako milého a slušného chlapca, ktorý nikdy nikomu neublížil. O to hroznejšia je táto tragédia," uviedol.

"Chcem ale tiež dôrazne poukázať na to, čo podľa môjho názoru k tejto smutnej udalosti viedlo a čo je príčinou aj ďalších negatívnych javov, s ktorými sa v našom meste stretávame. Som primátorom Gelnice už jedenásť rokov. Od samého začiatku sme sa snažili pomôcť zlepšiť život našej rómskej komunity prostredníctvom rôznych projektov. Či už išlo o projekty na zamestnávanie pedagogických asistentov, rodičovských asistentov, terénnych sociálnych pracovníkov, členov Mestskej občianskej poriadkovej služby alebo o zriadenie Sociálneho podniku, stále som mal na mysli jeden cieľ. Ak budeme túto komunitu vzdelávať, vychovávať, ak jej členom umožníme získať prácu, bude sa postupne zlepšovať aj ich sociálna a ekonomická situácia a postupne budú ustupovať aj rôzne negatívne spoločenské javy, akými sú šikana na školách, žobranie v meste či obťažovanie seniorov na uliciach," tvrdí.

Podľa jeho slov sa snažia na úrade robiť všetko pre to, aby sa v Gelnici dalo žiť slušne a bezpečne. "Bohužiaľ neraz na vlastnej koži pociťujeme bezmocnosť. Je to predovšetkým preto, že nám okrem prevencie, chýbajú aj nástroje na represiu tých, ktorí sa slušne a s rešpektom k ostatným správať nevedia," uviedol s tým, že v tejto oblasti jednoducho štát dlhodobo zlyháva a chýbajú im prostriedky, pomocou ktorých by mohli rôzne vyššie menované negatívne javy potierať omnoho dôslednejšie a teda aj úspešnejšie.

"Aj na našej Základnej škole, pri obchodných centrách či inde na verejnosti máme aktuálne problémy, pri ktorých riešení nás brzdí súčasná legislatíva. O problémoch teda vieme, bohužiaľ ich nedokážeme okamžite a razantne riešiť. Chcem, aby Gelnica bola slušným a bezpečným mestom, mestom normálnych ľudí, ktorí sa k sebe vedia správať navzájom s úctou a rešpektom. Aj preto sa obraciam na vládneho splnomocnenca pre marginalizované rómske komunity ako aj ďalšie štátne orgány s listom, v ktorom ich pozývam do Gelnice, aby spoznali naše skutočné problémy a zasadili sa o ich urýchlené riešenie," dodal s tým, že tragédia, ku ktorej došlo, už musí byť naozaj posledná.