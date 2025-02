Možno sa reformu verejnej správy podarí aspoň pripraviť, uviedol Hrabko

Juraj Hrabko (Zdroj: TASR/Michal Svitok)

BRATISLAVA - Šanca, že by sa počas tohto turbulentného volebného obdobia podarilo realizovať reformu verejnej správy, nie je veľká, ale možno sa ju podarí aspoň pripraviť. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

Reagoval tým na slová prezidenta SR Petra Pellegriniho, ktorý 31. januára po rokovaní s predstaviteľmi samospráv avizoval, že sa bude v tejto otázke osobne angažovať. "Reforma verejnej správy je potrebná. Je dobré, že sa o tom hovorí. Ale veľkú šancu na schválenie tomu nedávam," konštatoval Hrabko. Úspechom by podľa neho bolo už to, ak by sa v tomto volebnom období podarilo túto tému prediskutovať a samosprávne organizácie by dokázali položiť na stôl realizovateľný návrh reformy. "Len diskutovať nestačí, dúfam, že to aspoň pripravia, predložia a bude to pripravené pre budúci parlament," povedal publicista.

Prezident Pellegrini po utorkovom (4. 2.) stretnutí s predsedami koaličných strán Smer-SD, Hlas-SD, SNS a opozičného KDH ubezpečil, že si nikto z nich neželá ani nepripravuje vystúpenie Slovenskej republiky z Európskej únie (EÚ) a NATO. Hrabko reagoval, že tieto skutočnosti sú dlhodobo známe. "Nepriniesol nič nové, aspoň ja som tam nič nové nezachytil," povedal. Ukotvenie Slovenska v medzinárodných inštitúciách je podľa neho súčasťou programového vyhlásenia vlády aj viacerých uznesení parlamentu. "Potvrdil opäť to, čo podpísal s premiérom, aj zastupujúcim predsedom parlamentu," poznamenal Hrabko.

Vystúpenie z Európskej únie či NATO

Vystúpenie z Európskej únie či NATO by podľa neho spôsobilo Slovensku príliš veľké škody na to, aby s touto témou chcel reálne pracovať niektorý z relevantných politikov. "Nenájdete politika, a to hovorím aj o samotnom premiérovi Robertovi Ficovi a jeho strane Smer-SD, takisto vo všetkých parlamentných stranách. Nikto nechce vystúpiť z Európskej únie, nikto lepšie nevie ako títo politici, čo by to pre Slovensko znamenalo," zhrnul Hrabko. Prezident podľa neho zvolal okrúhly stôl na túto tému preto, lebo v nej chcel na svojej pôde zjednotiť relevantné politické sily. Keďže však Progresívne Slovensko a SaS odmietli na stretnutie prísť a hnutie Slovensko naň ani nepozval, tak sa mu podľa Hrabka tento zámer realizovať nepodarilo.

"PS a SaS dali prezidentovi košom, pretože to nebola téma. Je úplne zrejmé, že nikto nechce vystúpiť z EÚ ani NATO. Témou, pre ktorú žiadali prijatie, ktoré im nesplnil zasa prezident, bola situácia vo veci prevratu," povedal. Dodal, že ak by naozaj hrozil štátny prevrat, podľa neho by mal prezident vystúpiť s prejavom v parlamente. Na margo mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej Národná rada SR prijala zdravotnícku legislatívu kreovanú na základe dohody s Lekárskym odborovým združením (LOZ), Hrabko povedal, že všetky zúčastnené strany môžu byť spokojné. Lekári, že je zákon schválený, opoziční poslanci, z ktorých ani jeden za zákon nezahlasoval, môžu byť zasa spokojní preto, lebo si odskúšali veľkosť koaličnej väčšiny. A koalícia môže byť spokojná, že túto väčšinu v parlamente mala. "Najspokojnejší by mal byť občan, lebo lekári normálne chodia do práce," upozornil Hrabko.

Na otázku, či podľa neho opozičné strany požiadavky LOZ podporujú, keďže ich podporovali v čase výpovedí lekárov, alebo nepodporujú, lebo za ne aktuálne nehlasovali, Hrabko reagoval, že jednoznačnú odpoveď nepozná. Ale časť opozície podľa neho nepodporila zdravotnícky zákon z čisto politických dôvodov, aby si overila, či je koalícia schopná získať na podporu legislatívy dostatok poslancov.