Niektorí Slováci si polepšili: V TÝCHTO prípadoch si v peňaženkách našli viac! Pozrite sa, či sa to týka aj vás

Významným krokom bolo, že od 1. decembra 2024 vstúpila do platnosti novela zákona o sociálnych službách, ktorá prináša viacero pozitívnych zmien v prospech znevýhodnených osôb. Zavádza rovnaké výšky peňažného príspevku na opatrovanie bez rozdielu a bez krátenia – teda v rovnakej výške pre opatrovateľov pracovne aktívnych, ale aj tých, ktorí sú už na dôchodku a starajú sa o svojich blízkych. „Opatrenie prichádza do praxe vôbec po prvý raz v histórii. Znamená to, že príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nebude mať vplyv na výšku peňažného príspevku na opatrovanie,“ uviedol rezort práce. Zmena sa u opatrovateľov pozitívne prejavila už v januári 2025, keďže príspevok sa vypláca spätne. V januári tak dostali dotknuté osoby peniaze za mesiac december.

Rovnako sa zvýšila aj výška peňažného príspevku na opatrovanie zo sumy 100 eur mesačne na sumu 200 eur mesačne pre opatrovateľov, ktorí opatrujú nezaopatrené dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím . Aj tento peňažný príspevok na opatrovanie sa vypláca mesačne pozadu, preto vyšší príspevok dostali opatrovatelia už v januári 2025.

„Zároveň, od 1. decembra môžu opatrovatelia a ich rodiny viac využívať a časovo si prispôsobiť využívanie odľahčovacej služby podľa toho, ako to potrebujú. Rozširuje sa počet hodín poskytovania domácej opatrovateľskej služby popri neformálnom opatrovaní z doterajších 8 na 40 hodín mesačne, pričom opatrovateľ nestráca nárok na poskytovanie peňažného príspevku na opatrovanie,“ dodal rezort.

V pláne sú aj ďalšie zmeny

V roku 2025 sa ľudia so zdravotným nezvýhodnením môžu tešiť aj na ľahší prístup k príspevkom aj sociálnym službám. „Zaisťuje to zákon o integrovanej posudkovej činnosti, ktorý je súčasťou veľkej Reformy posudkovej činnosti. So širokou podporou medzi odborníkmi a organizáciami, ktoré zastupujú ľudí so zdravotným postihnutím prináša predovšetkým zjednotenie a zefektívnenie posudzovania zdravotných a sociálnych potrieb. Výsledkom bude jednotný zdravotno-sociálny, t.j. integrovaný posudok pre účely kompenzácií aj sociálnych služieb. To znamená, že klient po podaní jednej žiadosti absolvuje iba jedno posudzovanie, ktoré pokryje viacero účelov naraz," uviedlo ministervo. Zákon má začať platiť od 1. septembra 2025.

Nárast minimálnej mzdy

Od nového roka ste mohli pocítiť aj nárast minimálnej mzdy na sumu 816 eur. Rezort práce zároveň avizuje, že jej výška v nasledujúcich rokoch bude stúpať rýchlejším tempom: Do roku 2027 by sa mala priblížiť až k sume 1000 eur. Do platnosti vstúpila novela zákona o minimálnej mzde, ktorá upravuje automatický výpočet minimálnej mzdy. „Nový automat zvýši podiel priemernej mzdy, od ktorého sa minimálna mzda odvíja, na 60 % priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. Tento krok zaistí, že minimálna mzda bude lepšie reflektovať životné náklady a ekonomickú situáciu krajiny, s cieľom dosiahnuť jej rast až k úrovni 1000 eur do roku 2027. Zákon pritom ponecháva možnosť dohody na výške minimálnej mzdy medzi sociálnymi partnermi,“ vysvetlil rezort.

Zmeny v príspevku na rekreáciu

V zmysle Zákonníka práce sa rozšírilo aj využite príspevku na rekreáciu. Kým doteraz ho mohol zamestnanec využiť len na svoju rekreáciu, od 1. januára ho môže využiť aj na rekreáciu rodiča zamestnanca (ktorý by išiel na rekreáciu namiesto zamestnanca). Zároveň pribudol príspevok na športovú činnosť dieťaťa ako povinnosť pre zamestnávateľov v zmysle stanovených podmienok.