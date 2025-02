Jozef Ráž verí, že obavy opozície pri novom stavebnom zákone sú neopodstatnené

Jozef Ráž ml. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

archívne video Poslanci schválili nový stavebný zákon, platiť začne od apríla (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

"To, na čo Slovensko nebolo pripravené, bolo to, keby nadobudla účinnosť tá stará legislatíva, ktorá bola pripravená, tam by sme dospeli k úplnému kolapsu. Zachovali sme stavebné úrady v obciach, tak ako dnes fungujú. Jediné, na čo sa treba pripraviť, je, že po 50 rokoch máme nové názvoslovie, teda to, ako sa ktorý proces volá. Ten zákon nie je zložitý, dá sa mu ľahko porozumieť. Verím tomu, že tieto obavy, ktoré vzniesla opozícia, sa ukážu ako neopodstatnené," uviedol minister s tým, že rezort plánuje v najbližšom období zorganizovať sériu konferencií po celom Slovensku, kde stavebným úradom chcú poskytnúť všetky potrebné informácie.

Minister zopakoval, že nová legislatíva má priniesť zrýchlenie a zjednodušenie povoľovacích procesov a znížiť množstvo administratívy. Doplnil, že rezort bude vyhodnocovať, čo nový stavebný zákon priniesol v praxi. "Tak ako je to napísane, ak si stavebník s pomocou svojho projektanta splní všetky povinnosti, tak naozaj do štyroch mesiacov by mal mať možnosť stavať," priblížil Ráž.

Poslanci odmietli všetky opozičné návrhy

Poslanci NR SR v stredu (5. 2.) definitívne schválili nový stavebný zákon. Jeho cieľom je profesionalizácia štátnej stavebnej správy, znižovanie administratívnej záťaže pri podnikaní, zjednodušenie stavebného konania, najmä pri rodinných domoch a malých bytových domoch. Stavebný zákon rieši aj problematiku takzvaných čiernych stavieb či zníženú úroveň disciplíny vo výstavbe. Zmeny začnú platiť od apríla tohto roka.

Poslanci NR SR odmietli všetky opozičné návrhy, ktoré okrem iného hovorili o ohrození záujmov všeobecnej aj odbornej verejnosti. Schválené zmeny stavebnej legislatívy sa podľa nich navyše netýkajú iba daného zákona, ale v zákone, ktorý dopĺňa stavebný zákon, sú obsiahnuté mnohé dodatky upravujúce napríklad transakčnú daň alebo daňový bonus. Parlament v skrátenom legislatívnom konaní schválil aj zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti so zmenami vyvolanými stavebným zákonom. Účinnosť musí nadobudnúť spolu so stavebným zákonom, teda 1. apríla tohto roka.