AKTUÁLNE Bez stresu to nebolo! Otvorenie schôdze v parlamente sprevádzali komplikácie: Koalíciu zaskočil Malatinec

parlament na svojej 30. schôdzi rieši zdravotnícke a stavebné zákony,

poslanec Roman Malatinec ohlásil vystúpenie z klubu Hlas-SD a smeruje do Národnej koalície Rudolfa Huliaka ,

opozičné Progresívne Slovensko zdravotnícke zákony nepodporí, no ani ich nebude blokovať, koalícia vraj musí vedieť preukázať svoju väčšinu,

vláde tikajú hodiny, ak zdravotnícke zákony neprerokujú do piatka 28. februára 2025, až 3 300 lekárov avizuje odchod z nemocníc

plénum bude o zdravotníckych a stavebných zákonoch rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

16:15 Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o legislatívnych úpravách, ktoré sú súčasťou dohody s Lekárskym odborovým združením (LOZ), rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Parlament o tom rozhodol v utorkovom hlasovaní. Za tento návrh zahlasovalo 77 poslancov. Momentálne prebieha rozprava v rámci druhého čítania.

15:27 Parlament ukončil rozpravu k zdravotníckemu zákonu. O tomto bode programu sa rokovanie prerušilo a pristupuje sa k rokovaniu o stavebnom zákone. Zákon v pléne odôvodňuje minister dopravy Jozef Ráž.

15:15 Zdravotnícke zákony nepodporí ani opozičná SaS. Podľa nich nie sú jasné dosahy zmien a legislatíva neprináša žiadne benefity pre pacienta. Uviedol to poslanec parlamentu Tomáš Szalay. "My nemôžeme hlasovať o legislatíve, ktorá nemá jasné dosahy. Viaceré z nich nie sú vôbec ani len vyčíslené a predkladatelia vedia, že nie sú vyčíslené, pretože to bude mať aj vedľajšie dosahy. Má sa urobiť audit personálnych normatívov v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach a majú sa potom tomu prispôsobiť počty zamestnancov. Ale my nevieme, ako ten audit dopadne, a tým pádom netušíme, aký bude účet za doplnenie zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach, kde chýbajú," skonštatoval. (tasr)

15:12 Na rokovanie sa prišiel osobne pozrieť aj šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský.

15:00 Na tlačovom brífingu vystupujú predstavitelia strany Demokrati. Komentujú aktuálne zákony v pléne, vrátane toho stavebného. "Nazval som túto parlamentnú schôdzu 'čudnou schôdzou'. Už som pomerne veľa rokov v politike, ale ešte som nezažil, aby vládna koalícia vygumovala riadne rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky tak, ako sa to udialo teraz a zvolala by mimoriadnu schôdzu vďaka 59 podpisom koaličných poslancov," reaguje podpredseda Demokratov Ľubomír Galko.

14:38 "Ide o slobodné rozhodnutie Romana Malatinca. Rešpektujeme ho a sme radi, že bude aj naďalej podporovať vládnu koalíciu," reagovala strana Hlas-SD na otázku Topiek o tom, ako vnímajú Malatincov odchod.

13:53 "Akákoľvek stabilita, ktorú prinesú títo páni, vydrží pár hodín," povedal na margo huliakovcov predseda PS Michal Šimečka, podľa ktorého sa koalícia ešte "snaží lepiť posledné zvyšky". Podľa neho by pre krajinu boli najlepšími predčasné voľby.

13:50 Opozícia kritizuje vládnu koalíciu. Šéf poslaneckého klubu PS Martin Dubéci poznamenal, že parlament nemôže fungovať tak, že sa niekto pri hlasovaní pomýli alebo zabudne stlačiť gombík. "Nemôže byť každé hlasovanie dráma," skonštatoval. "Keď nedokážu riadiť krajinu, nech od toho odídu," povedal s tým, že ide o jasný dôkaz toho, že koalícia je v kríze a mala by odstúpiť.

"Ak je to tak, že sa niekto pomýlil, budeme to zažívať kontinuálne, to mi príde nepredstaviteľné. Vládna koalícia má byť pevná, stabilná, má sem prinášať návrhy zákonov, ktoré budú pomáhať ľuďom," reagoval šéf opozičnej SaS Branislav Gröhling. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič označil rokovanie parlamentu za chaos a hanbu. "Takto to bude asi fungovať nasledujúce mesiace a možno, bohužiaľ, aj roky," dodal. (tasr)

13:45 Minister zdravotníctva Kamil Šaško v pléne odôvodňuje návrh zákona ohľadom zdravotníkov. Ten má byť schválený v skrátenom legislatívnom konaní.

13:41 Národná rada je na druhý pokus uznášaniaschopná . Prezentovala sa najmenšia možná väčšina - 76 poslancov. Program schôdze bol schválený 78 poslancami.

13:32 Malatinec pociťoval, že nemá podporu pri presadzovaní priorít z oblasti kultúry. "Vždy som bol človek, ktorý podporoval vládnu koalíciu," povedal s tým, že v niektorých témach mal výhrady. V Národnej koalícii sa chce venovať podpore ochrany kultúrneho dedičstva a rozvoja regiónov, predovšetkým v Banskobystrickom kraji. Poslanec Ferenčák novinárom povedal, že sa do Národnej koalície nechystá. Chce ostať v Hlase-SD. "Cítim sa byť pevnou súčasťou strany Hlas," povedal. Oba zákony podporí.

Ani Migaľ so Šalitrošom nevstupujú do Národnej koalície. Ešte pred otvorením schôdze oznámili, že sa nebudú prezentovať. Zatiaľ nepovedali, či podporia zdravotnícky a stavebný zákon. Šalitroš predpokladá, že zákony podporia, nechcú paralyzovať Slovensko. "Aj to je jedna z možností," reagoval Migaľ na otázku, či si dvojica založí vlastnú stranu. (tasr)

13:18 Na úvodnom hlasovaní sa v rámci poslancov, ktorí podporujú vládu, neprezentovali: Ján Ferenčák (Hlas-SD), Dušan Muňko (SNS). V rámci nezaradených poslancov otvorenie tiež nepodporili Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš, ktorých len nedávno vyhodili zo strany Hlas. Trojica Huliakovcov schôdzu podporila a tiež ich čerstvý prírastok Roman Malatinec.

13:08 Národná rada po prvom pokuse nie je uznášaniaschopná . Prezentovalo sa 75 poslancov, čo je o jedného menej, než by sa dalo považovať za jednoduchú väčšinu, potrebnú na otvorenie schôdze. Predsedajúci Peter Žiga ohlásil 30-minútovú prestávku.

12:56 Podľa portálu denníka SME sa jeden z rebelujúcich poslancov migaľovcov Roman Malatinec rozhodol vystúpiť z poslaneckého klubu Hlas-SD. Jeho ďalšie kroky smerujú do subjektu Národná koalícia poslanca Rudolfa Huliaka. Oznámil to tesne pred otvorením parlamentnej schôdze. Malatinec by sa dokonca mal stať podpredsedom tohto politického subjektu.

12:30 Už o niekoľko minút sa zistí uznášaniaschopnosť pléna.

11:29 Poslancov na schválenie predmetných zákonov vyzýva aj Lekárske odborové združenie (LOZ). Jeho šéf Peter Visolajský odkázal, že poslanci by mali brániť záujmy občanov a pacientov a nie záujmy finančných skupín. Pokiaľ by sa legislatívu nepodarilo do konca februára schváliť, 3 300 lekárov odíde k 28. februáru z nemocníc.

Progresívci nedodajú hlasy, vláda vraj musí ukázať väčšinu

Opoziční poslanci z hnutia Progresívne Slovensko sa v úvode mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR k zdravotníckemu a stavebnému zákonu nebudú prezentovať. Vyhlásil to šéf poslaneckého klubu PS Martin Dubéci na tlačovej konferencii. Chcú zistiť, či má koalícia na otvorenie schôdze dosť poslancov.

"Je na koaličných poslancoch, nech ukážu, či dokážu v rokovacej miestnosti vôbec zapnúť pomyselné svetlo. Uvidíme, či sa to podarí. Indície sú, že zrejme možno aj áno. Ak sa to však podarí, považujeme to skôr za dohodu, ktorá platí pre túto schôdzu, a potom bude zaujímavé, čo sa bude diať v nasledujúcich týždňoch," povedal.

Prekáža im nulová diskusia k zákonom

Prípadné prijímanie zdravotníckej legislatívy poslanci za PS nebudú blokovať. Pri hlasovaní sa zdržia . Poslanec Oskar Dvořák to odôvodnil tým, že k návrhu majú výhrady, a to k procesu aj obsahu. Upozornil okrem iného na to, že navrhovaným zmenám nepredchádzala širšia diskusia.

Dubéci zároveň pripomenul, že v utorok sa mala začať riadna schôdza NR SR, nie mimoriadna. Upozornil na to, že posledná riadna schôdza sa skončila 16. decembra a ďalšia riadna sa má začať až 25. marca. "To znamená že zhruba 3,5 mesiaca bude legislatívny tok a prijímanie zákonov v tejto krajine stáť," podotkol. V tejto súvislosti hovoril o paralýze štátu a rozpade koalície.

Matovičovci chcú zvláštnu schôdzu

Opoziční poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ chcú iniciovať mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR k opozičným legislatívnym návrhom. Avizoval to poslanec Július Jakab (Slovensko, Za ľudí, KÚ) na utorkovej tlačovej konferencii s tým, že návrhy z dielne opozičníkov sú neustále presúvané.

"Chceme dať dokopy 30 podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze, kde by sme prerokovali všetky tieto návrhy zákonov, ktoré oni neustále odkladajú. Oni sa im nedokážu postaviť čelom, pretože nedokážu zvládnuť to, že opozícia predkladá dobré návrhy," poznamenal. O podpore pri zvolávaní mimoriadnej schôdze hovorili podľa jeho slov s kresťanskými demokratmi. "KDH o tom bude teraz rokovať na ich poslaneckom klube," podotkol.

Poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí a KÚ oznámili v utorok aj svoj postup na mimoriadnej schôdzi k zdravotníckemu a stavebnému zákonu. Legislatívu súvisiacu s dohodou s lekárskymi odborármi si vedia predstaviť podporiť v prípade, ak dá koalícia na jún predčasné parlamentné voľby.

Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ) zároveň upozornil na to, že situácii s výpoveďami lekárov, ktorá predchádzala tvorbe zákona, bolo možné sa vyhnúť, ak by v parlamente prešli ich návrhy. "Koalícii sme v tejto veci konštruktívne ponúkali riešenia od októbra minulého roka a oni si tvrdošijne presadzovali svoje bez diskusie s odborármi, porušili sociálny zmier a vyvolali celú túto zdravotnícku krízu," dodal.

Stavebný zákon nedočká opozičnej podpory

Stavebný zákon klub Slovensko, Za ľudí a KÚ pri hlasovaní v parlamente nepodporí. Poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) tvrdí, že navrhovaná úprava okrem iného zjednodušuje proces legalizácie čiernych stavieb. "Nebudeme sa podieľať na tom, aby sa zlodejom, špekulantom alebo bohatým developerom žilo lepšie na úkor čestných a poctivých ľudí," skonštatovala.