Zákon o ochrane pred odpočúvaním by bolo potrebné upraviť, uviedol Glück

BRATISLAVA - Ešte skôr, ako by sa mala sfunkčniť špeciálna komisia, ktorá má dohliadať nad zákonnosťou odpočúvania občanov bezpečnostnými zložkami, by bolo potrebné novelizovať samotný zákon o ochrane pred odpočúvaním. V pondelok to naznačil predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Richard Glück (Smer-SD). Predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci to vníma ako možný reálny krok pred dohodou na obsadení komisie, ktorá doteraz nezasadá.

Predseda brannobezpečnostného výboru parlamentu upozornil, že napriek už takmer desaťročnej existencii legislatívy, ktorá umožňuje vytvoriť špeciálnu komisiu, neprišlo k politickej dohode naprieč volebnými obdobiami. Potvrdil, že o komisii sa aj v súčasnosti vedú pomerne intenzívne politické diskusie, naznačil však, že témou by mala byť aj samotná legislatíva. "Myslím si, že by ju bolo potrebné novelizovať vzhľadom na to, že v súčasnej podobe by sa poslanci, či už koalície, alebo opozície, a to v akomkoľvek volebnom období, dostávali priamo k informáciám o osobách, ktoré sú odpočúvané," vysvetlil. Vníma to ako vážne bezpečnostné riziko, obáva sa možného marenia vyšetrovania, ktorého sa dané odpočúvanie týka.

archívne video

Predseda poslaneckého klubu PS Dubéci pripomenul, že opozícia predložila personálne návrhy na členov komisie - za členov z radov opozičných poslancov, ale aj bezpečnostných expertov. "Teraz je na rade koalícia, od leta však čakáme na odpoveď," uviedol. "No podľa toho, ako som počúval pána poslanca Glücka, myslím si, že je naozaj vôľa meniť zákonný rámec, ešte pred samotnými nomináciami na členov komisie," upozornil. Dodal, že aj z prostredia SIS počúva názor, že by nebolo dobré, ak by komisia začala fungovať za súčasného znenia zákona.

S ustanovením komisie rátala novela zákona prijatá na jeseň 2015

Komisiu majú tvoriť šiesti členovia nominovaní osobitnými kontrolnými výbormi a výborom pre obranu a bezpečnosť, pričom traja členovia sú zástupcovia vládnych strán a traja opozície. Ďalších dvoch členov, odborníkov z bezpečnostného sektora, má voliť parlament. Členovia komisie by mali kontrolovať používanie informačno-technických prostriedkov raz ročne alebo kedykoľvek z vlastného podnetu, ak sa na tom uznesie.

Opozičná SaS navrhla v závere roka novelizáciu zákona s prihliadnutím na to, že platná verzia legislatívy "kladie na dvoch členov také požiadavky, že to sťažuje obsadenie daných pozícií a znemožňuje tak kreovanie komisie". Podpredseda osobitného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS Peter Šuca (Smer-SD) uviedol, že o obsadenie pozícií civilných expertov s príslušnými previerkami nebol záujem. "Nenašli sa takí ľudia, ktorí by boli ochotní prísť," priznal.