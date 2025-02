V korupčnej kauze exšéfa SIS vypovedal svedok: Odovzdal úplatok 40-tisíc eur

Richard Molnár a Zoroslav Kollár (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Kollár potvrdil, že ho v roku 2020 kontaktoval bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó s informáciou o tom, že má byť centrom rozpracovania zo strany SIS. Od marca do konca augusta prišiel za ním viackrát. Svedok opakovane odmietal dať "ďakovné" s tým, že nepácha žiadnu trestnú činnosť. Podľa neho sa však naliehanie Makóa stupňovalo, vraj že ak nič nepošle, bude mať veľké problémy. Napokon mu dal 40.000 eur údajne pre vedenie SIS, ale nevedel presne komu.

archívne video

Vláda a SIS informujú ohľadom zabezpečovania počas najbližších protestov (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Podľa obhajcu exšéfa tajnej služby Ondreja Urbana by mal prokurátor vziať obžalobu späť a konečne vzniesť obvinenie dvom kajúcnikom, ktorí ho vraj v rozpore so zákonom majú dlhodobo odložené. Tvrdenia v obžalobe sa doteraz ničím nepreukázali, naopak, po výpovedi svedka sa totálne rozplynuli. "Svedok dnes jasne povedal, že nevedel, komu zo SIS išli peniaze. Ak si pozriete prípravné konanie, tak to, čo dnes rozprával Kollár, je v priamom rozpore s tým, čo rozpráva iný kajúcnik, ktorý tu bol včera. To, z čoho obžaloba viní nášho klienta, sa nikdy nestalo," zdôraznil Urban.

Vladimír P. označil výpoveď Kollára za "príjemnú, informačne bohatú a pre neho veľmi zaujímavú". "Všetky kľúčové, relevantné veci sú v utajovanej prílohe, pri vykonávaní ktorej ste sa nemohli zúčastniť. Keby ste tam boli, presne by ste vedeli, kto čo urobil, kto čo neurobil a kto je za čo zodpovedný," konštatoval pre médiá obžalovaný. Obžalobu odmieta, tvrdí, že je absolútne nedôvodná a skutok vymyslený. Poprel, že by utlmoval spravodajské rozpracovanie Kollára.

"Ide o konanie pred súdom, ktoré nie je právoplatne ukončené, preto nemôžem hodnotiť obsah svedeckej výpovede," reagoval prokurátor. Bývalý šéf tajnej služby je obžalovaný pre zločiny prijímania úplatku a zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj prečin ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti.