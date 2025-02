Nočná hádka v Poprade! Len 16-ročný mladík zaútočil na dve mladé ženy

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

archívne video

Hádka vodičov v bratislavskom Ružinove (Zdroj: Tip čitateľa)

Ako uviedla, v piatok (31. 1.) v nočných hodinách na chodníku na Ulici L. Svobodu v Poprade došlo k hádke medzi mladíkom a 18-ročnou mladou ženou. "Ďalšia 16-ročná slečna sa svojej kamarátky zastala, mladíka sotila. Ten jej obratom 'uštedril' údery do tváre. Do konfliktu opäť vstúpila staršia slečna, no aj ju mladík udrel do tváre. V dôsledku toho spadla na zem, pričom utrpela ťažké zranenia. Predpokladaná doba liečby je viac ako 42 dní," priblížila Ligdayová s tým, že mladšie z dievčat utrpelo ľahké zranenia.