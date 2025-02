STVR po kritizovanom rozhovore s Ficom tápe: Museli pristúpiť k nevyhnutnému kroku!

Telerozhlas nezohnal náhradu za Baránka v Sobotných dialógoch. (Zdroj: Reprofoto STVR, TASR/Michal Svítok)

BRATISLAVA - Moderátor Matej Baránek po rozhovore s premiérom Robertom Ficom zožal od niektorých novinárskych kolegov kritiku za svoju neprofesionalitu, no verejnoprávna STVR so Slovenským rozhlasom sa zaňho postavili. To však nezmenilo jeho rozhodnutie, aby sa z vysielania tradičnej sobotnej politickej diskusie stiahol. Táto séria udalostí vážne nabúrala pravidelné vysielacie plány verejnoprávneho média a to muselo pristúpiť k nevyhnutnému kroku.