Opozičné PS upozorňuje na novú zmluvu na správu a údržbu snehových bariér Národnej diaľničnej spoločnosti

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Podľa Martina Pekára z PS má zimná údržba našich diaľnic vážne nedostatky, situácia na diaľnici pod Tatrami pri obci Východná je preto alarmujúca. Na tomto úseku nie sú rozložené žiadne snehové bariéry, ktoré sú kľúčové pre bezpečnosť vodičov počas zimy. "Správa a údržba snehových bariér patrí pod NDS, ktorá si ju z neznámych dôvodov zabezpečuje externe. Zmluvu za 2.040.000 eur mala uzatvorenú s dodávateľom do 30. apríla 2024," podotkol Pekár.

Tlačová konferencia strany Progresívne Slovensko (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Nová zmluva je vyššia o viac ako milión eur

Medzi koncom starej zmluvy a novým obstarávaním uplynulo päť mesiacov. "NDS totiž vypísala novú súťaž až 1. októbra 2024. Zimná údržba však musí byť pripravená už od 1. novembra. To je v takom malom časovom okne prakticky nemožné stihnúť a ukázalo sa to aj pri obci Východná, kde je teraz zvýšené riziko nehôd," priblížil Pekár.

Doplnil, že nová zmluva je vyššia presne o 1.523.000 eur. "To predstavuje nárast o viac ako 74 percent oproti predchádzajúcej zmluve. Nová cena za poskytovanie zimnej údržby je tak 3.563.000 eur a to všetko pri takmer rovnakom počte udržiavaných kilometrov. NDS by si pritom dokázala takúto údržbu spraviť aj sama," dodal Pekár.