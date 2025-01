Polícia zadržala štyroch mužov: Lúpežne prepadli seniorov v Košiciach a na Spiši

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ivanová uviedla, že 76-ročnú seniorku napadol útočník večer v Košiciach, keď sa vracala domov z nákupu. Najprv ju zhodil na zem, zapchal jej ústa a potom ju niekoľkokrát udrel do tváre, pričom sa jej opakovane pýtal, kde má peňaženku. Následne utiekol z miesta preč aj s nákupnou taškou, ktorú mala žena so sebou. Mala v nej aj peňaženku s hotovosťou, platobnými a osobnými kartami a telefón. Napadnutá žena utrpela zranenia, ktoré si podľa predbežnej lekárskej správy vyžiadajú dobu liečenia do 42 dní.

Neďaleko miesta, kde ku skutku došlo, sa práve nachádzala policajná hliadka. Policajti na základe toho, že sa muž pre nimi schovával a tiež popisu, ktorý im poskytla zranená žena, podozrivého zadržali. "Po vykonaní potrebných procesných úkonov ho vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach obvinil zo zločinu lúpeže a v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví a s prečinom výtržníctva," dodala Ivanová s tým, že v prípade dokázania viny mužovi hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.

Mladíci sa dopustili zločinu lúpeže aj koncom minulého roka

V Spišskej Novej Vsi nedávno zaútočili na 81-ročného muža dvaja mladiství. Seniora si podľa hovorkyne vyhliadli a chceli mu ukradnúť tašku. "Počas zápasu o ňu starček spadol na zem, no aj napriek tomu sa snažil svoju tašku uchrániť, a tak ho jeden z mladíkov udrel do oblasti tváre a druhý ho kopol do ruky," dodala. Mladíci následne s taškou ušli preč. V tomto prípade si zranenia staršieho muža vyžiadajú minimálne 30-dňové liečenie.

Polícia počas vyšetrovania zistila, že mladíci sa spolu s ďalšou osobu dopustili zločinu lúpeže aj koncom minulého roka. V Markušovciach prepadli a zhodili do koľajiska muža, ktorému vzali ruksak. Mužove zranenia si nevyžiadali lekárske ošetrenie. Za minuloročný skutok vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi obvinil všetkých troch páchateľov a za tohtoročný dvoch mladíkov. Zároveň spracoval podnet na ich vzatie do vyšetrovacej väzby, kde ich aj umiestnili.