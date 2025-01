Prenájom nemocníc v Trenčianskom kraji: Plán vyvoláva obavy medzi lekármi aj poslancami, napíšu otvorený list

(Zdroj: Getty Images)

"Poukazujeme na to, že zo svojej pozície by mohli vstúpiť do tohto procesu a zvrátiť pripravovaný nájom nemocníc. Ide o tvrdý nájom nemocníc, nevýhodný pre kraj. Dúfame, že pán prezident a pán premiér sa tejto téme venovať budú," povedal v piatok na brífingu v Bojniciach Ďureje. Spísaním otvorených listov reagovali poslanci podľa neho na požiadavky verejnosti i na tohtotýždňovej diskusii v Bojniciach. Ďureje tvrdí, že pre tento krok majú podporu i viacerých lekárov a lekárok z bojnickej nemocnice, ktorí listy pomáhali tvoriť. Tie chcú odoslať ešte v piatok.

archívne video

Kaliňák: Prešovská nemocnica má už vyrovnaný rozpočet (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

TSK pripravuje OVS, z ktorej má vzísť nový manažér pre trojicu nemocníc v jeho pôsobnosti. Ten ich má po prechodnom období troch až piatich rokov v prípade splnenia podmienok kraja dostať do dlhodobého nájmu. O vyhlásení OVS bude Zastupiteľstvo TSK rokovať 27. januára. "Hlasovania budú dve, teraz sa rozhoduje o OVS a hlavné rozhodnutie príde na ďalšom zastupiteľstve. My chceme zastaviť celý proces ešte pred vyhlásením súťaže," podotkol Ďureje. Predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský na diskusii s odvolaním sa na dáta Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou poukázal na to, že bojnická nemocnica je veľmi slabo platená od zdravotných poisťovní, čo je hlavný dôvod jej zlých ekonomických výsledkov. To sa podľa neho nerieši privatizáciou, ale tým, že sa dohodnú adekvátne zmluvy s poisťovňami.

Obáva sa i primár interného oddelenia

Vážnej redukcie poskytovania starostlivosti sa obáva i primár interného oddelenia nemocnice Pavol Majdák. Po diskusii pripomenul, že nemocnica je najväčšia v kraji, má urgentný príjem, ktorý ročne ošetrí 40.000 ľudí, pričom okolité nemocnice takýmito zdrojmi a možnosťami nedisponujú. "TSK chce prostredníctvom OVS nájsť kvalifikovaného manažéra, ktorý pomôže oddlžiť krajské nemocnice, zabezpečí, aby nerobili ďalšie dlhy, do spoločného majetku obyvateľov kraja zainvestuje a bude garantovať stanovený rozsah zdravotnej starostlivosti," reagovala hovorkyňa kraja Lenka Kukučková.

Garantovaný rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti je podľa nej povinnou prílohou návrhu zmluvy, jeho dodržiavanie má byť kontrolované koordinačnou komisiou pod hrozbou sankcie vo forme zmluvnej pokuty až možnosti odstúpenia od zmluvy v prípade jeho nedodržiavania. "O zmenách zmluvy a jej príloh vrátane rozsahu garantovanej zdravotnej starostlivosti má v zmysle návrhu v konečnom dôsledku rozhodovať zastupiteľstvo kraja. Jedným z ukazovateľov kvality manažérskej činnosti bude i výchova mladých lekárov," doplnila.